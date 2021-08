Seite 2 ► Seite 1 von 4

Düsseldorf (ots) -- Neues Active-Modell bietet luxuriöses, hochwertiges Interieur sowie einigeexklusive Außendetails zusätzlich zur Serienausstattung- Neue Trail-Variante hat ein taffes Außendesign, verbesserten Komfort imInnenraum und ein serienmäßiges Sperrdifferenzial für unbefestigtenFahrbahnuntergrund- Beide Ausstattungsvarianten verfügen über einen neuen Farb-Touchscreen zurSteuerung wichtiger FunktionenFord stellt auf dem Caravan Salon in Düsseldorf zwei neue Ausstattungsvariantender beliebten Nugget Camper-Baureihe vor: den stylischen "Active" und den taffen"Trail" mit serienmäßigem mechanischem Sperrdifferenzial. Beide Versionen wurdenentwickelt, um die individuellen Kundenwünsche noch besser erfüllen zu können -speziell im Hinblick auf den Look der Fahrzeuge, den Innenraum und das Fahrenabseits ausgetretener Pfade. Ford stellt diese beiden neuen Varianten auf seinemDüsseldorfer Messestand (Halle 16) als seriennahe Prototypen vor. Es istgeplant, den Active und den Trail sowohl für den Nugget (kurzer Radstand) alsauch für den Nugget Plus (langer Radstand) auf den Markt zu bringen. Die Active-und Trail-Versionen von Nugget und Nugget Plus sind voraussichtlich ab Novemberbei den Ford-Händlern bestellbar und werden ausschließlich mit Aufstelldachgebaut werden. Die Verkaufspreise stehen noch nicht fest.Im kommenden Jahr will Ford in Kooperation mit seinem langjährigen UmrüstpartnerWestfalen Mobil GmbH (Rheda-Wiedenbrück) die Nugget/Nugget Plus-Produktionausweiten, um die hohe Nachfrage nach diesen beliebten Freizeitmodellen in einemschnell wachsenden Markt bedienen zu können."Viele Kunden wollen, dass sich ihr Camper bereits optisch von der Masse abhebt.Als Antwort darauf führen wir nun die Varianten Active und Trail ein, umRoadtrips zusätzlichen Stil und ein Gefühl von Abenteuer zu verleihen", sagtBarry Quested, Brand Manager, One Stop Shop Conversions, Ford of Europe. "Diebeiden neuen Ausstattungsversionen unterstützen den Outdoor-Lebensstil ihrerFahrzeugbesitzer mit frischem Design sowie weiterentwickelten Wohnbereichen, diefür ganzjährigen Komfort ausgelegt sind. Zudem ermöglicht das Sperrdifferenzialzusätzliche Traktion und damit sichere Manöver auf Grascampingplätzen oderbesseres Durchkommen auf unbefestigten Strecken".Active - komfortable Ausstattungsvariante für stilbewusste KundenDie neue Active-Variante des Nugget/Nugget Plus wurde vor allem für solcheKunden entwickelt, die Komfort, hochwertige Oberflächen und ein besondersstilvolles Erscheinungsbild bei voller Funktionalität ihres Freizeitfahrzeugsschätzen. Dunkel lackierte Stoßfänger, Karosserieseiten und Spiegel können dazu