PERI realisiert weltweit erste Wohnhausaufstockung mit 3D-Drucktechnologie (FOTO)

Weißenhorn/Lindau (ots) - Der nächste Schritt bei der Weiterentwicklung der

3D-Betondruck-Technologie ist aktuell im bayrischen Lindau zu sehen. Dort

realisiert das PERI 3D-Betondruck-Team eine Wohnhausaufstockung. Nach einer Idee

und Planung des Architekturbüros BODENSEE ARCHITEKTUR wird auf ein bestehendes

Einfamilienhaus ein neues Stockwerk gedruckt und mit BALDAUF GEBÄUDEDRUCK

umgesetzt. Dieses Verfahren zur Wohnhausaufstockung wird weltweit zum ersten Mal

mit einem 3D-Betondrucker ausgeführt.



"Wir betreten hier einmal mehr Neuland mit unserer 3D-Betondruck-Technologie",

so Dr. Fabian Meyer-Broetz, Leiter der PERI 3D-Betondruckaktivitäten.

"Technologisch war insbesondere der Aufbau des Druckers aufgrund der Hanglage

des Grundstückes eine neue Herausforderung. Das Projekt in Lindau zeigt einmal

mehr, wie flexibel und vielseitig einsetzbar diese neue Technologie ist."





Das Haus, das im Jahr 1960 erbaut wurde, wird vom planenden Architekten AndréBaldauf und seiner Familie bewohnt. "Die wichtigsten Themen unserer Zeit sindder schonende Umgang mit unserer Erde und die Digitalisierung aller Bereiche.Das Bauwesen hat darauf bisher wenige Antworten", so André Baldauf. "Durch denverwendeten Materialmix bei unserem Projekt - aus hoch-CO2 bindenderNeptungrasdämmung, einem Holz-Faltdach und 3D gedruckter Tragstruktur - konntenwir die Gebäudeerweiterung annähernd CO2 neutral errichten, ohne uns nur auf einBaumaterial zu konzentrieren. Die Wände wurden in 3D geplant und gedruckt, dasHolzdach wurde nach 3D Plänen montagefertig abgebunden. So planen und bauen wirheute!"Zunächst wurde das alte Dach abgebaut und eine neue Betondecke auf diebestehende Bausubstanz aufgesetzt, auf die dann das neue Stockwerk gedrucktwerden konnte. Nach Fertigstellung wird das neue Stockwerk eine Grundfläche von120 qm und eine Höhe von 3,70 m haben.Wie bei den erfolgreichen Druckprojekten der Wohnhäuser in Beckum(Nordrhein-Westfalen), Wallenhausen (Bayern) und Tempe (Arizona, USA) setzt PERIbei der Wohnhausaufstockung in Lindau den Portaldrucker COBOD BOD2 ein. DieseDrucktechnologie stammt vom dänischen Hersteller COBOD, an dem PERI bereits seit2018 beteiligt ist.Bei dieser Technik bewegt sich der Druckkopf über drei Achsen auf einem festinstallierten Metallrahmen. Der Vorteil: Der Drucker kann sich an jede Positioninnerhalb der Konstruktion bewegen und muss nur einmal kalibriert werden. DerBOD2 ist so zertifiziert, dass auch während des Druckvorgangs im Druckraumgearbeitet werden kann. Manuelle Arbeiten, wie z. B. das Verlegen von Leerrohrenund Anschlüssen, können auf diese Weise einfach in den Druckprozess integriertwerden. Mit einer Geschwindigkeit von 1 m/s ist der BOD2 aktuell der schnellste3D-Betondrucker auf dem Markt. Für 1 m² doppelschalige Wand benötigt der BOD2rund 5 Minuten.Das zum Druck eingesetzte Material "i.tech 3D" wurde von HeidelbergCementspeziell für den 3D-Druck entwickelt. Seine Eigenschaften sind angepasst auf diebesonderen Anforderungen des 3D-Drucks mit Beton, und es harmoniert sehr gut mitdem BOD2.