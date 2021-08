Deutsche Anleihen stagnieren vor Powell-Rede

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Freitag vor mit Spannung erwarteten Äußerungen zur US-Geldpolitik kaum bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Mittag um 0,02 Prozent auf 175,88 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,41 Prozent. Auch in anderen Ländern der Eurozone gab es wenig Kursbewegung am Rentenmarkt.

Konjunkturdaten aus Deutschland und Frankreich bewegten die Märkte nicht nennenswert. In Deutschland bleibt der Preisauftrieb sehr hoch, die Einfuhrpreise stiegen im Juli so deutlich wie seit 40 Jahren nicht mehr. Vor allem Energie und zahlreiche Vorprodukte verteuerten sich zum Teil erheblich. In Frankreich trübte sich die Verbraucherstimmung leicht ein.