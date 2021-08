Fielmann rechnet für das Gesamtjahr mit einem deutlichen Gewinnanstieg, demnach soll das Vorsteuerergebnis von 175,5 Mio. auf mehr als 200 Mio. Euro ansteigen. Beim Umsatz wird weiterhin die Marke von 1,9 Mrd. Euro angepeilt. Trotz des darauf folgenden Aufschwungs der Aktie blockiert noch immer der 200-Tage-Durchschnitt ein Weiterkommen bei Fielmann, wie die heutige Reaktion an den Börsen zeigt. Erst darüber dürfte sich eine entsprechend positive Signallage für ein Long-Investment einstellen und würde entsprechende Anstiegschancen eröffnen.

Ausgesprochen volatil

Die Schwankungsbreite der Fielmann-Aktie ist beeindruckend, wie der Kursverlauf aus diesem Jahr belegt. Um zumindest ansatzweise von einem Kaufsignal profitieren zu können, sollte erst ein nachhaltiger Kursanstieg über den EMA 200 gelingen. Nur in diesem Szenario könnten mit erhöhter Wahrscheinlichkeit Zugewinne an die Kursmarken von 66,60 und 67,85 Euro erfolgen. Solange Fielmann allerdings unter dem 200-Tage-Durchschnitt notiert, bleibt die Aktie anfällig für Rücksetzer zurück in den Bereich der Sommertiefstände bei 62,75 Euro, darunter könnte sogar ein Test der Jahrestiefs bei 61,50 Euro erfolgen.