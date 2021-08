FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag vor mit Spannung erwarteten Äußerungen zur US-Geldpolitik kaum von der Stelle bewegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1760 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1767 Dollar festgesetzt.

Konjunkturdaten aus Deutschland und Frankreich bewegten die Devisenmärkte nicht nennenswert. In Deutschland bleibt der Preisauftrieb hoch, die Einfuhrpreise stiegen im Juli so deutlich wie seit 40 Jahren nicht mehr. Vor allem Energie und zahlreiche Vorprodukte verteuerten sich zum Teil erheblich. In Frankreich trübte sich die Verbraucherstimmung leicht ein.