Ölpreise ziehen an - Hurricane-Saison nimmt Fahrt auf

London 27.08.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Freitag leicht nach oben- Brent-Rohöl näherte sich dabei der Marke von 72 USD an. Die Investoren schauen zudem auf die Hurricane-Saison im Atlantik, die nun richtig beginnt.



Im Wochenverlauf zeigten sich die Ölpreise sehr stark. Gestern ging es für Brent-Rohöl jedoch um 1,6 Prozent nach unten, nachdem bekanntwurde, dass eine Förderanlage in Mexiko nach einem Brand wieder mit der Förderung begonnen hat. Laut Betreiber Pemex sollen rund 170.000 Barrel/Tag in der Lage produziert werden. Diese hat eine Kapazität von 400.000 Barrel/tag.