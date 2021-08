Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - (DBV) Der Deutsche Bauernverband (DBV) rechnet in diesem Jahr miteiner Getreideernte von 42,4 Millionen Tonnen. Damit bleibt die Getreideernterund eine Million Tonnen bzw. knapp 2 Prozent unter Vorjahr und 4,7 Prozenthinter dem Mittel der Jahre 2015 bis 2020 (44,2 Millionen Tonnen). DieWinterrapsernte beziffert der DBV auf 3,4 Millionen Tonnen. Dies geht aus dervorläufigen DBV-Erntebilanz hervor, welche auf Daten aus denLandesbauernverbänden basiert. Da die Ernte witterungsbedingt nicht vollständigabgeschlossen ist, können sich die Zahlen noch geringfügig ändern. "Diediesjährige Getreideernte fällt insgesamt zum wiederholten Maleunterdurchschnittlich aus. Zahlreiche Hagel- und Starkregenereignisse haben unsgezeigt, dass die Landwirte die Auswirkungen des Klimawandels direkt zu spürenbekommen", sagt der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied."Hinzu kommen stark gestiegene Kosten bei Betriebsmitteln, die die Landwirtewirtschaftlich belasten. Insbesondere die Schweinehalter stehen mit dem Rückenan der Wand", so Rukwied."Wir sind zunächst zuversichtlich in die Ernte gestartet, aber die erstenDruschergebnisse enttäuschten. Dies hat sich bestätigt. Hinzu kamen ständigeErnteunterbrechungen durch wiederkehrende Niederschläge. Die Ernte 2021 wurdezur Zitterpartie", stellt Rukwied fest.Kulturen wie Mais , Zuckerrüben und Gemüse haben von den Sommerniederschlägenprofitiert und stehen im Moment gut da. Auch der Grünlandaufwuchs ist in diesemJahr gut. Wir hoffen auf besseres Wetter für die anstehenden Herbstarbeiten. DerDurchschnittsertrag über alle Getreidearten entspricht mit sieben Tonnen proHektar erneut dem Mittel der Jahre 2015 bis 2019. Die Getreideanbaufläche hatsich im Vergleich zum letzten Jahr nicht geändert, in beiden Jahren betrug sierund 6 Millionen Hektar.Für die einzelnen Kulturen legt der DBV die folgende Bilanz vor:Winterweizen ist weiterhin die bedeutendste Getreideart im deutschen Ackerbau.Nach der vorläufigen Bodennutzungshaupterhebung des Statistischen Bundesamteswurde Winterweizen zur Ernte 2021 auf einer Fläche von rund 2,8 Millionen Hektarangebaut. Dies entspricht einer leichten Steigerung zum Vorjahr von 4,4 Prozent.Im Bundesdurchschnitt wurde ein Ertrag von 7,3 Tonnen pro Hektar erzielt, womitder Vorjahresertrag in Höhe von 7,8 Tonnen pro Hektar unterboten wird. Auf Basisder aktualisierten Anbaufläche ergibt sich eine Erntemenge von 21,1 MillionenTonnen (Vorjahr: 21,7 Millionen Tonnen).Der Anbau von Wintergerste erfolgte auf einer Fläche von etwas mehr als 1,2