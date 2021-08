SKODA AUTO ermöglicht per Car Access die Lieferung von Online-Bestellungen direkt ins Auto (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Car Access als neue Funktion der MySKODA App



> Innovativer Service spart Zeit und bietet SKODA Kunden Flexibilität,

Sicherheit und weitere Möglichkeiten der Fahrzeugnutzung



> Pilotphase auf dem tschechischen Markt läuft aktuell in der Hauptstadt Prag

mit ausgewählten Partnern; weitere Kooperationen werden folgen





SKODA AUTO erweitert sein Angebot an cleveren Services in der TschechischenRepublik: Car Access ermöglicht die Lieferung von Online-Bestellungen direkt insFahrzeug. Da die Übergabe der Bestellung nicht persönlich erfolgt, können sichKunden und Zusteller nicht verpassen. Das spart Zeit und sorgt für mehr Komfortgegenüber einer herkömmlichen Lieferung nach Hause.Martin Jahn, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing, erläutert dieVorzüge des neuen Service: "Dank Car Access erweist ein Fahrzeug von SKODAseinem Besitzer auch dann wertvolle Dienste, wenn es geparkt ist und unternormalen Umständen keinen zusätzlichen Nutzwert bietet. Mit diesem Serviceerweitern wir unser Angebot im Bereich der Mobilitätsdienstleistungen. DenKunden sparen wir auf diese Weise Zeit, ermöglichen ihnen Komfort underleichtern ihnen in vielerlei Hinsicht das tägliche Leben. So können sie sichPakete liefern lassen, während sie arbeiten, dadurch entfällt die Wartezeit aufden Kurier. Über die erforderlichen Fahrzeugdaten verfügt ausschließlich derKurier des ausgewählten Lieferdienstes. Weiterhin erfolgt die Auslieferungkontaktlos - in diesen Tagen ein unbestrittener Vorteil."Fahrzeugstandort und Kennzeichen werden zur Lieferadresse: Bereits jetzt habenSKODA Kunden die Möglichkeit, sich Internetbestellungen in den Kofferraum ihresFahrzeugs liefern zu lassen. Dazu müssen sie dem Zusteller des jeweiligenLieferdienstes lediglich erlauben, den Standort des Autos via Car Access zulokalisieren, den Kofferraum zu entriegeln und dort das Paket zu hinterlegen.Der erfolgreiche Abschluss der Pilotphase in Prag ist Ende des Jahres geplant.Anschließend wird die Funktionalität optimiert, um sicherzustellen, dass sichder Dienst vollumfänglich nutzen lässt. Dann folgt die Präsentation des Servicein weiteren Städten in der Tschechischen Republik sowie auf internationalenMärkten. Aktuell laufen die Vorbereitungen auf den Rollout in Zusammenarbeit mitaktuellen und künftigen Partnern. Car Access bieten SKODA Modelle ab Baujahr2019, vorausgesetzt, sie verfügen über das Care Connect Remote Access Paket.Außerdem muss die Funktion Lock/Unlock Remote aktiviert sein. Für dieModellreihen ENYAQ iV, KAMIQ und SCALA wird der Dienst zu einem späterenZeitpunkt angeboten.Als Partner beteiligen sich an dem Projekt zunächst der Marktführer im Bereich