Einstieg bei Basiswerten mit All-Time-Highs

Der DAX notiert am Freitag nahezu unverändert bei rund 15.800 Punkten. Kurz vor dem Wochenende scheinen Anleger vorerst auf neue Impulse von der Wall Street zu warten. An die DAX-Spitze setzt sich indes die Aktie der Vonovia. Deutschlands größter Wohnungskonzern platzierte jüngst fünf Anleihen mit einem Gesamtvolumen von fünf Milliarden Euro zu einem Zinssatz von 0,49%. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Volkswagen (WKN 766403)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist kurz vor dem Wochenende die VW-Aktie. Kürzlich sprachen die Analysten der Royal Bank of Canada (RBC) eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 309 Euro für die VW-Aktie aus. Aktuell steht die Aktie nahezu unverändert bei 200 Euro. 2. Morphosys (WKN 663200)

Auch in der Aktie des Biotechnologie-Unternehmens Morphosys finden viele Preisfeststellungen statt. Wie das Unternehmen gestern Abend mitteilte, gab die Europäische Kommission grünes Licht für ein Krebsmedikament des Unternehmens. Die Morphosys-Aktie gewinnt rund 2%. 3. BASF (WKN BASF11)

Wie gestern werden auch am Freitag die Papiere des Ludwigshafener Chemie-Riesen rege gehandelt. Die Aktie befindet sich seit einem Monat in einem Seitwärtstrend - gewinnt heute aber immerhin 0,3%. Die Analysten sind größtenteils optimistisch und stufen die Aktie mit einem durchschnittlichen Kursziel von 80,62 Euro mehrheitlich zum Kauf ein.

