Seit Mittwoch ging es für die Delivery Hero Aktie von 128,20 Euro auf bis zu 117,75 Euro nach unten, die heute erreicht wurden. Am charttechnischen Unterstützungsbereich in der Zone um 117,15/117,95 Euro kann sich die Aktie gestern wie heute aber stabilisieren. Aktuell werden im XETRA-Handel 119,85 Euro gezahlt, ein Plus von 0,5 Prozent zum Vortages-Schlusskurs.Nachdem Delivery Hero gestern Quartalszahlen gemeldet hat, haben die ...