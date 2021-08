Infineons Aktien bewegen sich in der Nähe wichtiger charttechnischer Hürden. Nachdem der Aktienkurs zuletzt von der 36-Marke binnen weniger Tage von 36 Euro auf 32,47 Euro gefallen war, hat der DAX-Wert den Verlust ebenfalls binnen weniger Tage fast komplett wieder aufholen können. Am Mittwoch haben Infineons Aktien in der Spitze 35,705 Euro erreicht, heute 10 Cent weniger. Der charttechnische Widerstandsbereich bei 35,91/36,06 Euro ...