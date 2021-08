Zum damaligen Zeitpunkt unternahm der Ölwert den Versuch, sich des Widerstands bei 60 US-Dollar zu entledigen.

Unsere letzte Kommentierung zu ConocoPhillips ist bereits über zwei Monate her. Zum damaligen Zeitpunkt unternahm der Ölwert den Versuch, sich des Widerstands bei 60 US-Dollar zu entledigen.

Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen und es gab durchaus interessante Entwicklungen…

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 14.06. hieß es unter anderem „[…] ConocoPhillips gelang es in der Folgezeit, die eminent wichtige Unterstützung von 55 US-Dollar zu verteidigen. Deren Bruch hätte etwaigen Aufwärtsambitionen einen kräftigen Dämpfer verpasst. Aber dazu kam es nicht. Vielmehr verstand es ConocoPhillips, die guten Rahmenbedingungen (u.a. haussierende Ölpreise) zu nutzen. Mittlerweile steht das markante März-Hoch bei 60,0 US-Dollar im Fokus. Die ersten Versuche, signifikant über die Hürde zu setzen, blieben (noch) erfolglos. Doch das Chartbild offeriert weiterhin Chancen auf der Oberseite. Kurzum. Aus charttechnischer Sicht muss ConocoPhillips deutlich über die 60,0 US-Dollar setzen, um ein frisches Kaufsignal zu installieren. Gelingt dieses Unterfangen, könnte sich die Bewegung bis in Richtung 67 US-Dollar ausdehnen. Hier liegt das markante Hoch aus dem Januar 2020. Um auf der Unterseite nicht doch noch in Bedrängnis zu geraten, sollte die Aktie Rücksetzer auf 55 US-Dollar begrenzen. Geht es darunter, ist Obacht geboten.“

ConocoPhillips nutzte zunächst die Gunst der Stunde und knackte den Widerstand von 60 US-Dollar. Der Ausbruchsversuch erlangte aber nur mäßige Relevanz. Der Vorstoß in Richtung 63,5 US-Dollar fiel rasch wieder in sich zusammen. Wichtige Unterstützungen (beispielsweise bei 60,0 US-Dollar und 55,0 US-Dollar) wurden im Zuge des Rücksetzers unterschritten.

Zuletzt kämpfte sich die Aktie jedoch wieder zurück über die 55,0 US-Dollar und konnte so die Lage erst einmal stabilisieren. Aus charttechnischer Sicht ist der Sachverhalt klar. Die Widerstandszone um 57,6+US-Dollar sowie der Bereich um 60 US-Dollar müssen nun zurückerobert werden, um das Erholungsszenario weiter voranzubringen. Auf der Unterseite haben die 52,8 US-Dollar und 51,4 US-Dollar nun eine zentrale Bedeutung als Unterstützungen. Sollte es unter die 51,4 US-Dollar gehen, muss die Lage neu bewertet werden.

Anfang August legte ConocoPhillips seine aktuellen Quartalszahlen vor. Der Ölkonzern konnte vor allem beim Gewinn punkten. Dem Aktienkurs half das starke Zahlenwerk freilich wenig…