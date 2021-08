Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DZ BANK stuft BMW auf 'Kaufen' Die DZ Bank hat den fairen Wert für die BMW-Aktie von 102 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Lieferkettenprobleme belasteten den Autobauer in diesem Jahr, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag …