In der Woche vom 23. bis 27. August 2021 (Kalenderwoche 34) ist eine neue Ausgabe des Anleihen Finder-Newsletters erschienen. Darin ist auch ein aktuelles Interview mit dem Gründer und Firmenchef der Eyemaxx Real Estate AG, Dr. Michael Müller, enthalten. Eyemaxx kann noch immer keinen Jahresabschluss für das letzte Geschäftsjahr 2019/20 liefern. Aber nicht nur die Investoren, auch die Eyemaxx-Geschäftsführung ist ungeduldig und wartet auf die testierten Zahlen der Wirtschaftsprüfer. „Wir hängen buchstäblich selbst auch in der Luft und haben keine konkreten Fakten. Das ist natürlich ganz schlecht und deshalb haben wir beschlossen, schon Halbjahreszahlen zu publizieren und wir informieren auch regelmäßig und transparent über unsere Projekte. Trotzdem bin ich persönlich auch sehr unglücklich mit der Situation und würde gerne endlich mehr Daten veröffentlichen können“, so Dr. Michael Müller im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat in dieser Woche die Anleihe 2020/24 der Media and Games Invest SE („MGI“; WKN A283W1) im Rahmen einer Aufstockungs-Emission gezeichnet und somit die Position an dieser Anleihe im Fonds-Portfolio weiter aufgestockt. Die 5,75%-MGI-Anleihe wurde unlängst im Zuge eines Private Placements um ein Volumen von 80 Mio. Euro auf nunmehr 350 Mio. Euro aufgestockt. Bereits vor der Aufstockung gehörte die Anleihe sowohl zum Portfolio des Deutschen als auch des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS. Die Frankfurter SDG INVESTMENTS GmbH hat mit „SDG pro“ eine neue Plattform für Emittenten, institutionelle Investoren sowie Emissionsbegleiter nachhaltiger Anleihen geschaffen. SDG Pro soll den Emissions- und Investmentprozess für nachhaltige Anleihen erleichtern und gleichzeitig einen Sekundärmarkt zur Verbesserung der Liquidität in diesem Anlagesegment bilden.

Halbjahreszahlen – Die DEAG Deutsche Entertainment AG hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 ihr Ergebnis trotz des pandemiebedingten Umsatzeinbruchs gesteigert. Die Umsatzerlöse beliefen sich in den ersten sechs Monaten auf 7,4 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) drehte im ersten Halbjahr auf 9,0 Mio. Euro, nach -0,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Zurückzuführen ist die Ergebnissteigerung auf den vollumfänglichen Versicherungsschutz der DEAG sowie Zahlungen aus pandemiebezogenen Förderprogrammen. Die Duisburger PCC SE hat ihre positive Geschäftsentwicklung auch im zweiten Quartal 2021 fortgesetzt. Im ersten Halbjahr summiert sich der Konzernumsatz auf 448,4 Millionen Euro, ein Plus von 22% gegenüber dem Vorjahreshalbjahr. Das EBITDA steigt im ersten Halbjahr um 159% auf 86,2 Millionen Euro im Jahresvergleich. Auch die paragon Automotive bestätigt ihre positive operative Entwicklung und erzielt im ersten Halbjahr 2021 ein EBITDA von 11,2 Mio. Euro (Vorjahr: 3,4 Mio. Euro). Darüber hinaus bestätigt das Unternehmen seine Jahres-Prognose im Automotive-Bereich mit einem Umsatz von rd. 145 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge zwischen 12 und 15 %. Trotz Pandemie blickt die UBM Development AG auf das zweitstärkste Halbjahr in ihrer Unternehmensgeschichte zurück. Das Vorsteuerergebnis beläuft sich im Halbjahr auf 35,7 Mio. Euro. „Anstatt der bisher angekündigten ´Corona-Delle ` erwarten wir nun ein Ergebnis vor Steuern von 55 Mio. bis 60 Mio. Euro“, sagt UBM-CEO Thomas Winkler mit Blick auf das Geschäftsjahr 2021.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat in dieser Woche eine Veröffentlichung auf ihrer Webseite vorgenommen, wonach der hinreichend begründete Verdacht bestünde, dass die ACTAQUA GmbH in Deutschland ihre 7,00%-Anleihe ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbieten würde. Der ACTAQUA GmbH reagierte prompt mit einer Pressemitteilung darauf, wonach zum jetzigen Stand keine Informationen zum Hintergrund dieser Veröffentlichung oder zur Begründung des geäußerten Verdachts vorliegen würden. Zudem sei der ACTAQUA GmbH seitens der BaFin auch noch keine Mitteilung zugegangen, daher sehe die Anleihe-Emittentin derzeit auch keinerlei Grundlage für den geäußerten Verdacht. Die ERWE Immobilien AG hat ihre Mieteinnahmen im ersten Halbjahr 2021 weiter deutlich gesteigert. Durch erfolgreiche Neuvermietungen und Neuakquisitonen im vergangenen Jahr erhöhten sich die Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung um 64 Prozent auf 3,654 Mio. Euro (Vorjahresvergleichszeitraum: 2,224 Mio. Euro). Die ABO Wind AG war bei der dritten Innovationsausschreibung der Bundesnetzagentur erneut erfolgreich und hat für zwei weitere Hybridprojekte, die Photovoltaik und Batteriespeicher kombinieren, einen Zuschlag erhalten. Die die beiden Projekte in Weichenried (Bayern) und Weilerswist (Nordrhein-Westfalen) haben zusammen eine Leistung von 9,7 Megawatt Peak und sollen spätestens im Sommer 2023 ans Netz gehen.

