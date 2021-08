Im Bereich der Hochs aus Ende 2019 sowie der Kursmarke von rund 26,00 Euro zeigt sich allerdings ein vielversprechender Stabilisierungsansatz, der übergeordnete Abwärtstrend bestehend seit Sommer letzten Jahres ist aber trotz der jüngsten Zugewinne in dem Wertpapier vollkommen intakt. Hier müssten Marktteilnehmer noch einmal nachlegen, damit es zumindest auf kurzfristiger Basis zu einem Kaufsignal kommen kann. Allerdings wird der Wert zugleich durch mehrere Hürden begrenzt, insbesondere den 50-Tage-Durchschnitt.

Käufer müssen nachlegen

Noch beißt sich TeamViewer im Bereich von 29,00 Euro die Zähne am 50-Tage-Durchschnitt und dem diesjährigen Abwärtstrend aus. Daher kann erst bei einem erfolgreichen Ausbruch darüber Kurspotenzial freigesetzt werden, Ziele ließen sich in diesem Szenario zunächst an dem Horizontalwiderstand von rund 30,00 Euro ausmachen, darüber könnte ein Anstieg an 34,16 Euro beginnen. Spätestens an dieser Stelle längere Gewinnmitnahmen einkalkuliert werden. Abwärtspotenzial zurück an die Jahrestiefs bei 25,10 Euro wird dagegen unterhalb der zuletzt etablierten Unterstützung von rund 27,00 Euro erwartet.