Foto: finanzbusiness DWS weist Greenwashing-Vorwürfe entschieden zurück Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 25 | 0 | 0 27.08.2021, 15:49 | Die Deutsche-Bank-Tochter sei bis dato "stets eindeutig" in ihren Offenlegungen, teilte das Haus in einer Stellungnahme mit. So unterscheide sie im 2020er Geschäftsbericht etwa zwischen 'ESG integrierten AuM' und 'ESG AuM'.

