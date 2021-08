NanoRepros Partner, die Viromed-Gruppe, hat sich mit einer Minderheitsbeteiligung an der börsennotierten Gesellschaft aus Marburg beteiligt. So ist den Angaben der Gesellschaft zufolge mit H. Perbrandt die Mehrheitsgesellschafterin von Viromed nun mit 12,17 Prozent an der NanoRepro AG beteiligt - so viel ist seit Mittwoch bekannt, wir berichteten.Die Viromed-Pläne aber gehen weiter: Man wolle die Mehrheit bei NanoRepro übernehmen, ...