BRASÍLIA (dpa-AFX) - Angesichts von Wassermangel und Trockenheit hat der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro die Bevölkerung des Landes aufgerufen, den Stromverbrauch zu reduzieren. "Ich bin sicher, Sie können jetzt eine Lichtquelle zu Hause ausschalten. Ich bitte Sie um diesen Gefallen", sagte Bolsonaro in einer Live-Übertragung in sozialen Medien am Donnerstagabend (Ortszeit).

Demnach könnten einige Wasserkraftwerke aufgrund der Krise ihren Betrieb einstellen. "Bei den meisten sind wir bereits bei 10, 15 Prozent der Speicherkapazität. Wir sind an der Grenze des Machbaren", so Bolsonaro. Der brasilianische Energieminister Bento Albuquerque hatte tags zuvor angekündigt, Preisnachlässe auf die Stromrechnung für bestimmte Kunden zu geben, die freiwillig Energie sparen.