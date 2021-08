Erfurt (dts Nachrichtenagentur) - Thüringens Ex-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) wirbt für die Wahl des umstrittenen südthüringischen Bundestagskandidaten Hans-Georg Maaßen. "Herr Maaßen ist der durch vier CDU-Kreisverbände demokratisch legitimierte Kandidat und bewegt sich innerhalb des Verfassungsbogens", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben)."Er ist der Kandidat, den wir unterstützen." Ihre Unterstützung bedeute nicht, dass sie jede Position Maaßens teile, so Lieberknecht. "Aber die CDU kann ihren Anspruch, Volkspartei zu sein, nur wahren, wenn sie im Rahmen des Verfassungsbogens zu ihren Leuten steht. Und wer möchte, dass Armin Laschet Kanzler wird, der muss um jede Stimme für die CDU kämpfen."Die 63-Jährige, die 2014 aus dem Amt schied, berichtete schließlich, dass sie zuletzt eine Wanderung mit Maaßen gemacht habe, der aus Mönchengladbach im Rheinland stammt. Dabei habe sich gezeigt, dass er in Thüringen "schon sehr bekannt" sei und die Bürger "überraschend freundlich" auf ihn reagiert hätten. "Sie wollten zum Teil Selfies mit Herrn Maaßen haben." Ende Juli war der ehemalige stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Wolfgang Bosbach, gemeinsam mit Maaßen aufgetreten.Das hatte Kritik ausgelöst und zur Folge, dass Bosbach nach eigenen Worten künftig keinen Wahlkampf mehr für die CDU machen will.