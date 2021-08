BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor dem ersten TV-Triell der Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen hat eine weitere Umfrage den Aufwärtstrend der SPD im Bundestagswahlkampf bestätigt. Laut ZDF-"Politbarometer" vom Freitag gewinnt die SPD von Kanzlerkandidat Olaf Scholz im Vergleich zu vor zwei Wochen drei Prozentpunkte. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD laut Projektion auf 22 Prozent. Die CDU könnte ebenfalls mit 22 Prozent (minus 4 Punkte) rechnen. Die Grünen liegen bei 20 Prozent, ein Gewinn von einem Prozentpunkt im Vergleich zur vorherigen Umfrage.

In der Union wird angesichts der desaströsen Werte immer heftiger über Konsequenzen für die Wahlkampagne von Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) diskutiert. Laschet, Scholz und die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock treffen an diesem Sonntagabend (29. August, 20.10 Uhr bis 22.00 Uhr) bei den privaten Sendern RTL und ntv beim ersten von drei sogenannten TV-Triellen aufeinander. Vor allem Laschet steht unter Druck - er will bei der Bundestagswahl am 26. September nach der 16 Jahre langen Ära von Angela Merkel für die Union das Kanzleramt verteidigen.