Rodenbach (ots) - Ob Banken, (Börsen)-Makler, Vermögensverwaltungen oder -

beratungen - der Markt und die Auswahl an Finanzdienstleistern ist groß. Anleger

sollten bei der Entscheidung für einen professionellen Partner an ihrer Seite

vor allem auf Transparenz und Integrität achten. Einige Institutionen sind

sowohl für die Verwahrung des Vermögens auf den Konten ihrer Kunden als auch für

die Entscheidungen hinsichtlich der Transaktionen zuständig. Das kann, wie etwa

im Fall des US-amerikanischen Finanz- und Börsenmaklers Bernie Madoff, im

Zweifel Anlagebetrug möglich machen. Die Vermögensverwaltung Grüner Fisher

Investments setzt auf erstklassigen, transparenten Kundenservice und erklärt,

worauf es bei einer vertrauensvollen Vermögensverwaltung ankommt.



Diese Fragen sollten Anleger stellen





Bei einer Vermögensverwaltung durch Banken sollten Anleger besonderen Wert aufdie Bezahl-, Honorar- und Provisionsstruktur legen. Im Fokus desstandardisierten Privatkundengeschäfts, dem sogenannten Retail Banking, steht invielen Fällen die erzielte Provision bzw. Marge pro Kunde. Bankberater wählenbei der Portfoliozusammensetzung häufig Fonds von Vertriebspartnern oder aus demeigenen Fondsbestand - und vernachlässigen dabei möglicherweise dieindividuellen Investmentziele des Anlegers. Bei der Wahl der Vermögensverwaltungsollte deshalb besonderes Augenmerk auf hinreichende Expertise in den BereichenResearch und Service gelegt werden. Auch laufende Gebühren undVermittlungsprovisionen können sich zu unerwarteten Kostenpunkten entwickeln:Bei einer Vermögensverwaltung durch Banken können etwa weitere Depotbanken oderFondsmanager in die Arbeit involviert sein und somit vom Portfolioerfolgprofitieren.Anleger sollten deshalb folgende Strukturen prüfen bzw. bei ihrem Finanzberatererfragen:- Wie wird der Finanzdienstleister bezahlt? Besteht hier eine Arbeit aufHonorarbasis?- Welche Provisionen werden gezahlt? Entstehen Handels- oderVerkaufsprovisionen?- Gibt es erfolgsabhängige oder Verwaltungsgebühren?- Muss mit Transaktionskosten gerechnet werden?Auch die Entscheidungsstruktur der Vermögensverwaltung spielt eine wichtigeRolle: Anleger sollten vorab prüfen und sich sicher sein, wer über das Portfolioentscheiden und Transaktionen tätigen darf. Verwahrt die Vermögensverwaltung dieFinanzen nicht selbst, sondern hat dies an ein weiteres Finanzinstitutausgelagert, kann das im Hinblick auf Transparenz und potenzielleInteressenkonflikte durchaus von Vorteil sein. Die Verwahrung durch eineseparate Institution sorgt für eine zusätzliche Ebene an Transparenz