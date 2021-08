Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Ölpreise weiten Kursgewinne aus Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen und haben so ihre bisherigen deutlichen Wochengewinne ausgebaut. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,56 US-Dollar. Das waren 1,49 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass …