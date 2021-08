BIG direkt gesund gibt in 2020 pro Versicherten 6,4 Prozent mehr für Leistungen aus / Ausgeglichenes Jahresergebnis (FOTO)

Dortmund (ots) - Unter den erschwerten Rahmenbedingungen des Corona-Jahres 2020

ist es BIG direkt gesund gelungen, ein ausgeglichenes Jahresergebnis im Bereich

der Krankenversicherung zu erreichen. Bei Gesamteinnahmen von rund 1,156

Milliarden Euro gab es einen leichten Ausgabenüberhang von rund 280.000 Euro.

"Dieses Jahresergebnis liegt genau im Rahmen unserer Erwartungen und

Haushaltsplanungen. Damit beweist die BIG eine hohe Bilanzkontinuität, da das

Vorjahresergebnis vergleichbar war", sagt Peter Kaetsch, Vorstandsvorsitzender

der BIG direkt gesund. Zudem wird der Geschäftsbericht durch Qualitätskennzahlen

ergänzt, die die BIG erstmals für das Jahr 2020 in einem Transparenzbericht

zusammengefasst hat.



Einnahmen wegen Pandemie nicht stabil





Beim Gesamtblick auf die gesetzliche Krankenversicherung zeigt sich, dass dieEinnahmen infolge von Kurzarbeitergeld und der Beschäftigungssituation währendder Pandemie nicht mehr so stabil sind wie in den Vorjahren. "Die Ausgabenwiederum sind nicht nur infolge von Demographie und technischer Innovationengestiegen, sondern auch aufgrund von erheblichen Leistungserweiterungen", soPeter Kaetsch.Stärkster Anstieg bei ArzneimittelnDie Leistungsausgaben der BIG betrugen in 2020 rund 1.092 Millionen Euro. Sielagen damit über 45 Millionen Euro (+4,3%) höher als in 2019. Für jedenVersicherten gab die BIG durchschnittlich 2.690,64 Euro für Leistungen aus, eineSteigerung von 6,4 Prozent (+162,60 Euro). Die betragsmäßig größte Steigerung inden Leistungsbereichen gab es bei Arzneimitteln, für die die BIG rund 17Millionen Euro (+10,1 %) mehr ausgab als im Vorjahr. Die Bereiche ÄrztlicheBehandlung (+10,5 Millionen Euro/+5,2 %) sowie Krankengeld (+10,3 MillionenEuro/+9,8 %) stiegen ebenfalls überdurchschnittlich stark an.Besondere Herausforderungen durch PandemieAuch die Pandemie hat das Geschäftsjahr 2020 überschattet und zu vielfältigenSondereffekten geführt. "Die bundesweite Verteilung von FFP2-Masken oder daserweiterte Kinderkrankengeld waren besondere Herausforderungen für unsereMitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und obwohl mehr als 85 Prozent von ihnen seitMärz 2020 im sicheren Homeoffice arbeitet, haben unsere Versicherten dengewohnten, guten Service erleben können", sagt Personalvorstand Markus Bäumer.Unterdeckung bei der PflegeversicherungMit einer Unterdeckung von rund 1,8 Millionen Euro schließt diePflegeversicherung der BIG das Geschäftsjahr 2020 ab. Insgesamt zahlten dieVersicherten rund 274 Millionen Euro an Beiträgen ein, davon flossen nur rund78,8 Millionen Euro in Form von Versicherungsleistungen an die Versichertenzurück. Knapp 190 Millionen Euro wurden über den Ausgleichsfonds anPflegeversicherungen anderer Kassen überwiesen.Fusion gelungenGelungen ist die Fusion mit der actimonda krankenkasse, die im Jahr 2020 geplantund zum 1.1.2021 umgesetzt wurde. Gut 910 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterbetreuen nunmehr über eine halbe Million Kundinnen und Kunden sowie einBeitragsvolumen von rund zwei Milliarden Euro. Peter Kaetsch: "Mit dieserFinanzkraft und Größe sehen wir uns gut gerüstet für die Zukunft und künftigeHerausforderungen."Qualitätskennzahlen ergänzen GeschäftsberichtAngereichert wird der Geschäftsbericht durch Qualitätskennzahlen aus demTransparenzbericht 2020. "Der Transparenzbericht hat für uns einen hohenStellenwert. Unsere Zahlen belegen deutlich, dass wir schnell und verlässlichfür unsere Kundinnen und Kundinnen da sind", so Peter Kaetsch.Hier geht es zum Geschäftsbericht (http://www.big-direkt.de/geschaeftsbericht)Pressekontakt:Bettina KiwittLeiterin Unternehmenskommunikationmailto:presse@big-direkt.deFon 0231.5557-1016 Mobil 0151 18568532Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/125436/5005182OTS: BIG direkt gesund