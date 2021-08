JPMORGAN stuft Clariant auf 'Underweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: Clariant

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 18,80

Kursziel alt: 17,20

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Clariant von 17,20 auf 18,80 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi berücksichtigte in einer am Freitag vorliegenden Studie nun in seinem Bewertungsmodell unter anderem die Mehrheitsbeteiligung an einem Joint Venture in Indien. Dieses soll dem Chemiekonzern zufolge ein führender Anbieter von sogenannten Ethylenoxid-Derivaten aus erneuerbaren Ressourcen werden. Der Experte erhöhte seine Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) bis 2022. Zudem verschob der Experte den Bewertungshorizont für sein Kursziel von Dezember 2021 auf Juni 2023./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2021 / 13:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2021 / 13:53 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.