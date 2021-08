Krypto-Börse Bybit unterstützt E-Sport-Schwergewicht Virtus.pro

Russlands angesehenster E-Sport-Club kooperiert mit der Plattform Nummer eins für Kryptoliebhaber

Bybit unterschreibt in diesem Sommer seinen vierten Sponsoringvertrag für professionelles Gaming

MOSKAU, RUSSLAND - Media OutReach - 25. August 2021 - Bybit, eine zunehmend beliebte und bekannte Krypto-Börse, baut derzeit ihr E-Sport-Portfolio rasch aus. Mit Virtus.pro ("VP"), einem der einflussreichsten und bewährtesten professionellen Gaming-Clubs in den GUS-Ländern mit globaler Reichweite, kommt ein neuer Partner an Bord.

Seit seiner Gründung 2003 hat sich VP in seinem Heimatland Russland zur renommiertesten Profiliga entwickelt und dominiert inzwischen das beliebteste Spiel des Landes, DOTA 2, mit 25,6 Millionen Spielstunden im Jahr 2020. Die Leistungen der VP-Teams wurden über fast zwei Jahrzehnte mit einem beeindruckenden Preisgeld von weltweit insgesamt 16 Millionen US-Dollar belohnt.

Bybit erlebt gerade seinen eigenen "Grand Slam", wenn es darum geht, in der E-Sport-Szene an Einfluss zu gewinnen. 2021 hat die Krypto-Börse erstmals ihre Fühler in die wettbewerbsintensive Gaming-Community ausgestreckt und bis heute vier hochkarätige Partnerschaften im Bereich E-Sport geschlossen.

Die Teams begeistern ein globales Publikum mit den begehrtesten Ligen und Athleten dieses Genres und gewinnen internationale Turniere und Meisterschaften in praktisch jedem beliebten Videospiel der Welt. Mit Stand vom 25. August umfasst das E-Sport-Portfolio von Bybit laut HLTV.org drei der fünf besten Teams in der CS:GO-Weltrangliste[1].

Im Zuge der jüngsten Partnerschaft mit VP wird der Name Bybit durch das Sponsoring bei einer weltweiten Fangemeinde von über 28,7 Millionen Menschen bekannt gemacht.



The Winner Takes It All: E-Sport-Teams und Krypto-Händler konkurrieren um Jackpot von 7,5 Mio. US-Dollar



Diese Ankündigung macht den Status von Bybit als NFT-Partner und exklusiver Kryptowährungspartner von VP offiziell und legt den Grundstein für die Unterstützung der beeindruckenden VP-Teams für DOTA 2 und CS:GO.