BAYREUTH (dpa-AFX) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat seine Unterstützung für den Kanzlerkandidaten der Union, Armin Laschet (CDU), bekräftigt. "Für alle Journalisten, die mich fragen: Ich unterstütze Armin Laschet zu 100 Prozent", sagte er bei einer CSU-Wahlkampfveranstaltung am Freitag in Bayreuth.

Statt über wichtige Themen wie Corona, Klima oder Afghanistan werde über unzählige kleine Punkte diskutiert. "Hier ein Lebenslauf so oder so, da mal ein Lacher und die Frage, wer wen wann lobt oder nicht", sagte er mit Blick auf die Diskussionen um ungenaue Angaben im Lebenslauf von Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock, Laschets Lachen während der Flutkatastrophe und Vorwürfen, er würde den Kanzlerkandidaten der Union im Wahlkampf zu wenig loben und unterstützen. Man solle in den nächsten vier Wochen nicht nur über Nebensächlichkeiten streiten.