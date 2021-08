BERLIN/JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat auf einem Afrika-Gipfel in Berlin für deutlich mehr Investitionen, aber auch Reformen auf Europas Nachbarkontinent geworben. "Afrika verfügt über so viele Marktpotenziale, die es aber auch besser zu nutzen gilt", sagte sie am Freitag bei einer Konferenz der Subsahara-Afrika-Initiative der Deutschen Wirtschaft. Ein Fokus müsse auf den erneuerbaren Energien liegen: "Ihr Ausbau ist von enormer Bedeutung dafür, dass wir unsere globalen Klimaziele auch wirklich erreichen können."

Bei dem teils online organisierten Treffen der Initiative "G20 Compact with Africa", der bisher zwölf afrikanische Länder angehörten, forderte Merkel zugleich mehr Engagement für eine eigenständige Produktion von Corona-Impfstoffen in Afrika. Sie seien auch ein Schlüssel für die Ankurbelung der Wirtschaft. Die Länder der Afrikanischen Union importierten nach Angaben der Gemeinschaft zuletzt 99 Prozent ihrer Impfstoffe. 2040 sollen es nur noch 40 Prozent sein. In der Corona-Krise hatte die Afrikanische Union erst im Juli gefordert, dass Europa mehr tun müsse, um die globalen Ungerechtigkeiten bei der Impfstoffverteilung aufzuheben.