Denarius gibt Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2021 bekannt

TORONTO, KANADA, Donnerstag, 26. August 2021 - Denarius Silver Corp. („Denarius“ oder „das Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/denarius-silver ... ) (TSXV: DSLV) gab heute bekannt, dass das Unternehmen seinen ungeprüften verkürzten Konzernzwischenabschluss und den dazugehörigen Lagebericht (MD&A, Management’s Discussion and Analysis) für die drei und sechs Monate zum 30. Juni 2021 eingereicht hat. Diese Dokumente stehen auf seiner Website unter www.denariussilver.com und unter dem Profil des Unternehmens bei SEDAR unter www.sedar.com zur Verfügung. Alle hierin enthaltenen Finanzzahlen sind in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Serafino Iacono, Interim Chief Executive Officer von Denarius, kommentierte: „Seit der Übernahme des Lomero-Projekts vor vier Monaten haben wir solide Fortschritte gemacht. Wir haben die erforderlichen Genehmigungen erhalten, um unser Bohrprogramm auf Lomero im September zu beginnen. Der Bohrunternehmer mobilisiert die Ausrüstung und das Personal vor Ort, um die vorbereitenden Arbeiten durchzuführen. Das erste Bohrprogramm auf dem Projekt Lomero soll einige ausgewählte historische Bohrungen innerhalb der bestehenden Mine validieren und dann werden Infill-Bohrungen in Abständen von 50 x 50 m den unteren Ebenen derselben Mine niedergebracht. Der Plan sieht vor, zunächst etwa 81 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 23.500 m niederzubringen. Die Bohrungen auf dem Guia-Projekt sind ebenfalls im Gange und wir informieren uns über IAMGOLDs Ergebnisse ihrer laufenden Explorationsarbeiten auf dem Zancudo-Projekt, um in naher Zukunft ein Update bereitzustellen. Wir sind voll finanziert, um unsere geplanten Explorationsprogramme durchzuführen, und wir sind weiterhin begeistert von der Aussicht auf Wertschöpfung in unseren Projekten, die sich alle in hochgradigen Bezirken in Spanien und Kolumbien befinden.“

Höhepunkte des zweiten Quartals und der ersten Hälfte des Jahres 2021

- Denarius fügte sein drittes Projekt (das „Lomero-Projekt“) am 29. April 2021 mit dem Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an der Erkundungsgenehmigung Nr. 14.977, auch als Rubia bezeichnet, hinzu. Sie deckt die Gebiete ab, die die ehemaligen Lomero-Poyatos-Konzessionen und die darin enthaltene Mine in Südspanien umfassen. Das Lomero-Projekt ist eine polymetallische Lagerstätte auf der spanischen Seite des produktiven kupferreichen iberischen Pyritgürtels mit einer historischen Schätzung in der vermuteten Ressourcenkategorie von 20,93 Mio. t mit 3,08 g/t Gold, 62,38 g/t Silber, 0,90 % Kupfer, 0,85 % Blei und 3,05 % Zink, die in der Tiefe und in Streichrichtung offenbleibt. Im August 2021 genehmigte die Bergbauabteilung in Huelva das Explorationsprogramm des Unternehmens mit einem ersten ca. 23.500 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramm, das voraussichtlich im September 2021 beginnen wird.