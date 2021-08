Unifaun und Consignor werden zu nShift – dem weltweit führenden Anbieter Cloud-basierter Versandmanagement-Lösungen

Mit mehr als 100 vorkonfigurierten Integrationen von Drittanbietern in die wichtigsten IT-Systeme von E-Commerce- und anderen Versandhändlern sowie einer beispiellosen Bibliothek an Logistikdienstleistungen und Anbindung an 700 Transportunternehmen bietet nShift seinen Kunden eine umfassende Cloud-Plattform zur Automatisierung und Optimierung aller Liefermanagementprozesse – von der Etikettenerstellung, Sendungsverfolgung und Logistik der letzten Meile bis hin zum Retourenmanagement. Weltweit hat nShift mit seinen Lösungen fast eine Milliarde Sendungen pro Jahr für E-Commerce-Shops, Einzelhändler, Hersteller und 3PL-Unternehmen erfolgreich abgewickelt. Durch seine umfangreiche Logistikpartner-Bibliothek bietet nShift eine einzigartige Versandtransparenz und -reichweite, die seinen Kunden eine erhebliche Skalierbarkeit verschafft – von einer bis hin zu Millionen von Sendungen pro Jahr – und das weltweit.

„Es ist mir eine besondere Ehre und Freude, in einer so entscheidenden Wachstumsphase zu nShift zu kommen“, berichtet Lars Pedersen, der kürzlich zum CEO von nShift ernannt wurde. „Unter unserem neuen Namen sind wir stärker als je zuvor dem Ziel verpflichtet, unseren mehr als 90.000 Kunden auch in Zukunft die erforderliche Konnektivität bei Liefermanagement, Transparenz und Effizienz bereitzustellen, die sie von uns erwarten. Wir freuen uns, unsere neue Marke zusammen mit unseren neuesten E-Commerce-Innovationen vorzustellen: nShift Checkout und nShift Return (bisher: Returnado). Unsere Plattform entlastet den Kunden und hilft ihm, auf intelligentere Weise zu versenden – mit 10 bis 20 % höheren Konversionsraten in E-Commerce-Shops, 60 % weniger Supportanfragen zur Lieferung und 30 % höheren Wiederkaufsraten bei Rücksendungen.“

Mit der Übernahme von Returnado, einem in Stockholm ansässigen Anbieter von E-Commerce-Retourenmanagement, erweitert nShift seine Cloud-basierte Liefermanagementplattform um eine wichtige Technologie, die einen optimierten Retourenprozess für Versandhändler, Spediteure und Empfänger unterstützt. Die Erfahrung von Returnado im Bereich Retourenmanagement erstreckt sich auf renommierte Marken wie Helly Hansen oder Asket und belegt die Fähigkeiten des Unternehmens, einen sehr komplexen Abschnitt der logistischen Wertschöpfungskette zu bedienen.