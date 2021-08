JPMORGAN stuft AMS auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: AMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23

Kursziel alt: 26

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS von 26 auf 23 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Sensorenhersteller an dessen Quartalszahlen und den Ausblick an - jetzt mit geringeren Umsatzerwartungen. Er glaubt, dass die schlimmsten Zeiten für den Konzern vorüber sind. Die Aktie bleibe unterbewertet./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2021 / 21:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2021 / 21:22 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.