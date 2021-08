FLy, die risikofreie Launchpad-Lösung zum Schutz von Geldern bei Investitionen in eine IDO

ZUG, Schweiz, 27. August 2021 /PRNewswire/ -- Die Beteiligung an einem IDO kann für einen Anleger oft lukrativ sein, aber manchmal kann es ziemlich schwierig sein, auf den neuen x100-Krypto-Juwel zu stoßen. Wenn Sie wissen wollen, was ein IDO ist, und welche Vor- und Nachteile damit verbunden sind, lesen Sie unseren Artikel bei VRM Research

Unglücklicherweise bleiben Vorverkaufs- und IDO-Investoren manchmal mit wertlosen Tokens zurück.

Paradebeispiel für eine derartige Situation sind die IDO-Ergebnisse von Crypto Puzzles mit -92,8% ROI

und Algo Painter mit -82,8%

Verschiedenen Gründe sind dafür verantwortliche, so versäumte der Entwickler beispielsweise, Liquidität bereitzustellen, oder dieser stellte die Liquidität zunächst bereit, zog sie später aber wieder ab (man spricht dann von einem „Rug Pull", einem „Wegziehen des Teppichs").

Rug Pull

Bei eine Rug Pull geben Krypto-Entwickler ein Projekt auf und verschwinden mit den Geldern der Investoren. Rug Pulls kommen manchmal im DeFi-Ökosystem vor, insbesondere auf DEXs: Arglistige Personen erstellen dort einen Token, listen ihn auf einem DEX und koppeln ihn mit einer führenden Kryptowährung wie Ethereum.

Sobald jedoch eine beträchtliche Anzahl von Anlegern ihre ETH gegen den gelisteten Token eintauscht, ziehen die Ersteller alles aus dem Liquiditätspool ab und treiben den Preis des Coins auf null.

Wie können Sie sicherstellen, dass Sie nicht Opfer eines Rug Pull werden

Dezentrale Börsen wie Uniswap ermitteln die Preise der Token in einem Pool algorithmisch in Abhängigkeit von den verfügbaren Guthaben. Überprüfen Sie die Liquidität des Projekts in einem Pool, bevor Sie investieren, und prüfen Sie, ob der Token-Pool für einen bestimmten Zeitraum gesperrt ist. Dies ist jedoch nicht immer möglich, da nicht jedes Projekt vor einer IDO Liquidität in den Pool einbringt.

Selbst wenn das Projekt zuverlässig und seriös erscheint, selbst wenn bekannte Investoren und Unternehmen darein investieren, ist das keine Garantie für positive Ergebnisse. Die Schöpfer der Münze können sogar einen vorübergehenden Hype auf Telegram, Twitter und anderen Social-Media-Plattformen erzeugen und zunächst eine beträchtliche Menge an Liquidität in ihren Pool einbringen, um das Vertrauen der Anleger zu fördern und ein FOMO zu erzeugen, das mehr Menschen dazu bringt, in den Token zu investieren.