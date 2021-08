Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Neuinstallation von Wärmeerzeugern bevorzugen die Bundesbürger weiterhin fossile Verbrennungstechnik. Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden in Deutschland mehr als 340.000 Gas- und Ölheizungen eingebaut, geht aus der Halbjahresstatistik des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) hervor, über die die "Welt" (Samstagausgabe) berichtet.



Biomasse-Verbrenner wie Pelletheizungen oder strombetriebene Wärmepumpen, die als nachhaltig gelten, wurden 117.500 mal verbaut. Die Gesamtzahl der Geräte mit fossilen Energieträgern teilt sich auf in 320.000 Gasheizungen (plus 18 Prozent zum Vorjahreszeitraum) und 21.000 Ölheizungen (plus 17 Prozent). Den jeweils größten Anteil stellen Geräte mit Brennwerttechnik. Alternative Wärmeerzeuger verzeichneten allerdings den stärkeren Zuwachs.









Im weiteren Verlauf der Pandemie hätten die Bürger wieder mehr Geld investiert. "Während der Coronakrise 2020 haben wir festgestellt, dass weniger Bäder eingebaut wurden, wohl auch, weil manche Auftraggeber den Kontakt mit zu vielen Gewerken in der Wohnung vermeiden wollten", so BDH-Geschäftsführer Andreas Lücke. "Stattdessen waren die entsprechenden Handwerksfirmen im Heizungskeller im Einsatz." Den besonders hohen Anstieg bei alternativen Wärmeerzeugern führe der BDH auf neue Förderprogramme und ein gestiegenes Interesse an CO2-ärmerer Technik zurück.



"Davon profitierten insbesondere Wärmepumpen sowie Holzzentralheizungen und die Kombination aus Brennwerttechnik und Solarthermie profitierten", so Lücke.



