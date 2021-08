Powell gibt Hinweise auf ein diesjähriges Tapering

Kurz vor der mit Spannung erwarteten Rede des Fed-Chefs Jerome Powell meldeten sich plötzlich immer mehr Notenbankmitglieder als Befürworter einer schnellen Reduzierung der Anleihekäufe (Tapering) zu Wort.

US-Arbeitsmarktbericht gewinnt massiv an Bedeutung

Damit gewinnt der monatliche US-Arbeitsmarktbericht an Bedeutung, der am Freitag kommender Woche veröffentlicht wird. Experten erwarten für August ein Stellenplus von 763.000. Bostic gab im Reuters-Interview an, dass bereits ein Job-Aufbau von 700.000 eine wichtige Wegmarke bei der Erholung des Arbeitsmarkts bedeuten würde. Denn dann wäre zumindest die Hälfte der in der Corona-Krise verloren gegangenen rund 10 Millionen Arbeitsplätze wieder zurückgewonnen.

Auch Powell bereitet die Märkte auf ein diesjähriges Tapering vor

Ähnlich äußerte sich dann letztlich auch Jerome Powell. Auch aus seiner Sicht könnte es angemessen sein, noch in diesem Jahr mit dem Tapering zu beginnen. Denn bei der Inflation wurden die „wesentlichen weiteren Fortschritte“ (substantial further progress), welche die Notenbank mantraartig als Bedingung für eine Reduzierung der Anleihekäufe genannt hatte, bereits erreicht. Dies sei auf dem Arbeitsmarkt jedoch noch nicht der Fall, auf dem es aber auch anhaltende Fortschritte gebe, so Powell. Die Delta-Variante stelle hier allerdings kurzfristig noch ein Risiko dar.

Dabei betonte der Fed-Chef, dass ein Tapering kein direktes Signal für Zinserhöhungen wäre. Aus meiner Sicht bereitete er damit einerseits die Märkte auf die baldige Reduzierung der Anleihekäufe vor, versuchte aber andererseits mit dem Hinweis auf die Zinsen zugleich zu beruhigen. Und dies schien ihm auch zu gelingen, weil sich die Aktienmärkte gestern ein weiteres Mal freundlich gestimmt zeigten und sich trotz der klaren Hinweise auf bald weniger neue Notenbankliquidität nicht aus der Ruhe bringen ließen. In Zusammenarbeit mit den vorherigen „Testballons“ (siehe gestrige Börse-Intern) haben die Währungshüter also in diesen Tagen gute Arbeit geleistet, zumindest im Hinblick auf die Börsen.