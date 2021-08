Eyemaxx Letzte Woche gab’s einen Designpreis. Bilanzen weiter Fehlanzeige. CEO „Ich bin unglücklich..,“ Nachrichtenquelle: Nebenwerte Magazin | 28.08.2021, 09:50 | 34 | 0 | 0 28.08.2021, 09:50 | …mit der Situation und würde gerne endlich mehr Daten liefern können“ so der Eyemaxx Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94)-CEO Dr. Michael Müller in einem Interview Anfang letzter Woche mit dem „AnleihenFinder“. Eigentlich schien am 29.04..2021 die Unsicherheit bei Eyemaxx zu enden. Die notwendigen Zustimmungen der Anleihegläubiger konnten erreicht werden. Wenn auch um Haaresbreite – Thema erledigt. Und so gab es für Anleihegläubiger und Aktionäre wieder Perspektive. Dann wurden die für Ende Mai angekündigten Bilanzen wieder verschoben, diesmal ohne Fristnennung. Und das Stochern im Nebel setzt sich fort und das scheint auch das Management zu betreffen. Im Interview vom 23.08. lamentiert der CEO, man „hänge selber in der Luft und habe keine Fakten“ bezüglich des Prüfprozesses der 2019/2020er Bilanzen. Oder meint er sogar die Bilanzzahlen selber? Wenn das Management keinen Überblick hat, wer sollte dann die Gesellschaft bewerten können? Jedenfalls führt das Interview zu mehr Fragen als Antworten. Anleihekurse und Aktienkurs haben sich in den letzten Wochen von den Tiefs etwas erholen können, aber sind noch weit entfernt von den Kursen Vor-Corona. Und vor den Unsicherheiten übe rdie wirklcihen Geschäftszahlen des Jahres 2019/20. Zumindest das neue Geschäftsjahr scheint gut angelaufen zu sein: Auf jeden Fall wurden proaktiv die Zahlen des ersten Halbjahres 2020/21 zum 30.04. kommmuniziert – wenigstens 800 TEUR Periodengewinn Am 30.07. hiess es: „Für die ersten sechs Monate weist die Gesellschaft auf Basis vorläufiger Zahlen, vorbehaltlich noch möglicher Änderungen in den Werten der noch nicht veröffentlichten Eröffnungsbilanzen des Halbjahres, deren Prüfung noch nicht abgeschlossen ist, plangemäß ein positives operatives Ergebnis aus.“ Und der Vorstand versuchte Optimismus zu verbreiten, trotz der Einschränkung „vorbehaltlich noch möglicher Änderungen in den Werten der noch nicht veröffentlichten Eröffnungsbilanzen des Halbjahres,„. Am 30.07. Dr. Michael Müller, CEO von Eyemaxx: „Das vergangene Geschäftsjahr war pandemiebedingt sicherlich für die gesamte Wirtschaft und auch für uns nicht immer einfach. Wir spüren nunmehr jedoch eine deutliche Belebung der Nachfrage und sind langfristig gut aufgestellt für kommendes Wachstum. Wir haben attraktive Projekte, vor allem im wohnwirtschaftlichen Bereich, und eine gut gefüllte Pipeline mit einem Volumen von rund 1,2 Mrd. Euro. Unsere Perspektiven sind positiv und wir rechnen für das Geschäftsjahr 2020/2021 insgesamt mit einem Gewinn.“ Seite 2 ► Seite 1 von 4





