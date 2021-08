Das Handelsgeschehen in den letzten Monaten wurde von einer imposanten Korrektur dominiert.

Das Handelsgeschehen in den letzten Monaten wurde von einer imposanten Korrektur dominiert. Die Aktie des Silberproduzenten Fresnillo fand längere Zeit keinen Halt. Erst im Bereich von 7,4+ GBP markierte die Aktie Ende Juli ihr aktuell gültiges 52-Wochen-Tief.

In den letzten Handelstagen versuchte sich die Aktie nun an einer Erholung. Noch ist es ein ganz zartes Pflänzchen, doch die Erholung befindet sich aktuell in einer wichtigen Phase und könnte an Relevanz gewinnen; sollte es Fresnillo gelingen, eine wichtige Hürde zu überspringen.

Im Fokus des aktuellen Handelsgeschehens steht der eminent wichtige Widerstandsbereich um 8,5 GBP, der bereits in der Vergangenheit ein ums andere Mal seine Hartnäckigkeit unter Beweis stellte. Sollte es Fresnillo nunmehr gelingen, diese Marke nachhaltig zu überwinden, käme das einem kleinen Befreiungsschlag gleich. In diesem Fall könnte sich die Bewegung auf 9,0 GBP bis 9,4 GBP ausdehnen. Weitere mögliche Bewegungsziele liegen bei 9,8 GBP und 10,0 GBP.

Um das Erholungsszenario am Laufen zu halten, muss es Fresnillo gelingen, Rücksetzer auf 7,7 GBP zu begrenzen. Bei einem Rücksetzer unter das bisherige 52-Wochen-Tief würde eine Neubewertung der Lage erforderlich werden.

Anfang August legte der Silberproduzent seine aktuellen Halbjahreszahlen vor und wusste mit diesen durchaus zu überzeugen. Fresnillo konnte den Umsatz im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 39 Prozent auf 1,47 Mrd. US-Dollar steigern. Der Gewinn legte in den ersten 6 Monaten 2021 auf 308,4 Mio. US-Dollar zu, nach 56,5 Mio. US-Dollar in den ersten 6 Monaten 2020.