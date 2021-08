Für Hecla Mining endete die letzte Handelswoche vielversprechend.

Für Hecla Mining endete die letzte Handelswoche vielversprechend. Mit einem kräftigen Tagesplus von über 7 Prozent ging die Aktie des Silberproduzenten aus dem Freitagshandel (27.08.). Mit der Rückkehr über die Marke von 6 US-Dollar setzte die Aktie zudem ein erstes Ausrufezeichen. Allerdings muss der Wert in der neuen Handelswoche nachsetzen, um die Erholung weiter voranzutreiben…

Hinter der Aktie liegen ereignisreiche Wochen. Noch Mitte Juni notierte sie im Bereich von 9,4+ US-Dollar. Knapp zwei Monate später fand sich der Silberwert im Bereich von 5,4+ US-Dollar wieder.

Kräftige Gegenbewegungen als Reaktion auf die starken Kursverluste blieben bis zuletzt weitgehend aus. Ob der aktuelle Vorstoß „das Zeug“ dazu hat, sich zu einem solchen kräftigen Gegenstoß zu entwickeln, bleibt noch abzuwarten.

Unter fundamentalen Aspekten standen zu Monatsbeginn die aktuellen Q2-Daten im Fokus. Hecla Mining wusste hier insbesondere auf der Gewinnseite zu überzeugen. Der Aktienkursentwicklung halfen die starken Zahlen zum damaligen Zeitpunkt freilich wenig. Hecla Mining gab den Umsatz für das Juni-Quartal mit 217,98 Mio. US-Dollar an; nach 166,36 Mio. US-Dollar in Q2 / 2020. Das Unternehmen wies den Nettogewinn mit 0,65 Mio. US-Dollar aus. Im entsprechenden Vorjahresquartal verzeichnete Hecla Mining noch einen Nettoverlust in Höhe von -14,17 Mio. US-Dollar. Um Sondereffekte bereinigt belief sich der Gewinn im 2. Quartal 2021 sogar auf 32,85 Mio. US-Dollar.

Kommen wir auf die aktuelle Charttechnik zurück. Die Rückeroberung der Marke von 6,0 US-Dollar bringt die Aktie für die kommenden Tage in eine interessante Ausgangslage. Sollte Hecla Mining an die starke Freitagsperformance anknüpfen können, könnte sich die Bewegung nun bis in den Bereich von 6,7 US-Dollar ausdehnen. Das übergeordnete Ziel muss es jedoch sein, über die 7,0 US-Dollar zurückzukehren. Rücksetzer müssen auf 5,4 US-Dollar (letztes Verlaufstief) begrenzt bleiben, anderenfalls könnte es noch einmal prekär für die Aktie werden.