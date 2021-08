Vicinity Motor Corp. kündigt At-the-Market Equity Programm an

Der Verkauf der Stammaktien (das "ATM-Programm") erfolgt mittels eines Prospektnachtrags vom 27. August 2021, der den Verkauf von Stammaktien im Wert von bis zu 50 Millionen US-Dollar abdeckt (der "Prospektnachtrag"), zu der bestehenden US-Registrierungserklärung auf dem Formblatt F-10 vom 17. August 2021 (die "Registrierungserklärung") und dem kanadischen Kurzform-Basisrahmenprospekt (der "Basisrahmenprospekt") vom 19. April 2021. Kopien der Prospektergänzung und des beigefügten Basis-Rahmenprospekts können bei B. Riley Securities unter der Telefonnummer (703) 312-9580 oder per E-Mail an prospectuses@brileyfin.com angefordert werden. Die Prospektergänzung und die Registrierungserklärung sind auch auf der Website der SEC verfügbar, und die Prospektergänzung (zusammen mit dem zugehörigen Basisprospekt) ist auf der von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde unterhaltenen Website SEDAR verfügbar.

Der Verkauf im Rahmen des ATM-Programms wird nach dem Ermessen des Unternehmens eingeleitet, und die Nettoerlöse aus dem Verkauf werden voraussichtlich für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der Entwicklung und Zertifizierung neuer Produkte, neuer Produktdemonstrationsmodelle, der Erweiterung der Produktionskapazität und des allgemeinen Betriebskapitals. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms zu verkaufen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch werden die Wertpapiere in einer Rechtsordnung verkauft, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre. "At the market"-Verkäufe erfolgen gemäß der Definition im National Instrument 44-102 - Rahmenverkäufe der Canadian Securities Administrators, einschließlich Verkäufen, die direkt am Nasdaq Capital Market ("Nasdaq") oder an einem anderen anerkannten Handelsmarkt, an dem die Stammaktien in den Vereinigten Staaten notiert sind, getätigt werden. Es werden keine Angebote oder Verkäufe von Stammaktien in Kanada an der TSX Venture Exchange (die "TSXV") oder an anderen Handelsmärkten in Kanada durchgeführt.