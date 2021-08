In Berlin sind für das Wochenende erneut zahlreiche Querdenker-Demos angekündigt – von denen nahezu alle untersagt wurden. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot von 4200 Beamten vor Ort. Es wurden unter anderem Wasserwerfer, Polizeihubschrauber und Polizeiboote bereitgestellt, es kommt zum Einsatz von Wasserwerfern. TE berichtet von vor Ort. Das Verbot einer Demonstration am Leipziger Platz am

Der Beitrag Berlin: Polizei riegelt Zugänge zu genehmigter Querdenker-Demo ab erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.