Conico Ltd.:

Chronik einer angekündigten Entdeckung



Entdeckungen werden von Entdeckern gemacht. Das war früher so und so ist es auch heute. Thomas Abraham-James, der junge CEO von Longland Resources, hat 12 Jahre lang gegen alle Widerstände auf eine Entdeckung hingearbeitet. Wir finden es extrem spannend, dass in einer Welt, von der wir angenommen haben, dass jeder noch so kleine Winkel schon durch Google Earth bekannt ist, immer noch solche Überraschungen möglich sind. In diesem Sinne: Lassen wir uns überraschen, was aus Ryberg/Conico künftig noch wird. Schon jetzt ist es ein Erfolg (siehe Überschrift), auch wenn noch unklar ist welches die genauen Dimensionen sind. Goldinvest.de bleibt mit Sicherheit an Conico dran. Wenn wir Glück haben, könnte uns das Thema noch Jahre und Jahrzehnte beschäftigen.

zum Artikel ---> HIER

Matador Mining weist bis zu 36 g/t Gold in Neufundland nach!

Es deutet sich an, dass Matador Minings (WKN A2DKV4 / ASX MZZ) Cape Ray-Projekt im kanadischen Neufundland größer ist als bislang gedacht. Denn gleich die ersten Diamantkernbohrungen dieses Jahres im Umfeld der Lagerstätte Window Glass Hill Granite (WGHG) stießen auf bis zu 36 g/t Gold – außerhalb der bestehenden Ressource!

zum Artikel ---> HIER

American Rare Earths: Die Kursparty geht weiter!

American Rare Earths (WKN A2P8A0 / ASX ARR) legt einmal mehr den Turbo ein: Um rund 12% geht es heute bei starkem Handelsvolumen in Australien nach oben. Damit hat die Company, seit GOLDINVEST im März zum ersten Mal berichtete, schon um rund 80% zugelegt! Auslöser für den heutigen Kursanstieg waren extrem gute Neuigkeiten vom Seltene Erden-Projekt in Wyoming.

zum Artikel ---> HIER

Kalamazoo Resources: Lithiumexploration startet viel früher als gedacht!

Die australische Goldgesellschaft Kalamazoo Resources (WKN A2PTCL / ASX KZR) macht jetzt auch in Lithium! Jedenfalls hat die Gesellschaft von CEO Luke Reinehr auf dem DOM’s Hill-Projekt in der Region Pilbara – die für ihre Lithiumvorkommen berühmt ist – vor Kurzem spannende Erkenntnisse gewonnen, die Kalamazoo veranlassten, ein groß angelegtes Programm zur Entnahme von Bodenproben aufzulegen, um so möglichst schnell Bohrziele zu definieren. Eigentlich sollte dieses Programm erst im Oktober anfangen.

zum Artikel ---> HIER

Gold zum Jahresende bei 1.900 und 2022 bei 2.000 USD?

Der Goldmarkt kämpft immer noch mit der Marke von 1.800 USD pro Unze. Analysten sehen weiterhin Luft nach oben, doch eine deutsche Bank senkt ihre Zielmarke für das Jahresende.

Ende vergangener Woche hieß es nämlich von der Commerzbank, dass man davon ausgehe, dass der Goldpreis das Jahr bei rund 1.900 USD pro Unze beschließt, während zuvor mit 2.000 USD je Unze gerechnet wurde. Allerdings ist das Erreichen dieser psychologisch wichtigen Marke nur auf das Jahr 2022 verschoben, zumal die Commerzbank-Experten langfristig positiv für das Edelmetall gestimmt sind.

zum Artikel ---> HIER

Forbes Magazin adelt Quantum eMotion mit Artikel zu Cybersicherheit

Cyber-Angriffe betrafen die Kraftstoff- und Lebensmittelversorgung in Teilen der USA. Das ist auch der Aufhänger des jüngsten Forbes Artikels zum Thema Cybersicherheit, der sich den Konsequenzen der Rechenleistung von Quanten-Super-Computern und insbesondere mit den Erfordernissen einer Post-Quanten-Kryptographie befasst. Dabei erweist der Forbes Autor Arthur Herman dem kleinen kanadischen Tech-Start-Up Quantum eMotion (TSXV: QNC; FRA: 34Q0) die nicht alltägliche Ehre einer namentlichen Nennung, gefolgt von einer ausführlichen Würdigung der Technologie!

zum Artikel ---> HIER

Granite Creek: Hochgradige Kupferfunde auf Carmacks!

Granite Creek Copper Ltd. (TSX.V: GCX; FRA: GRK) steigert das Potenzial seines Kupfer-Gold- und Silberprojekts Carmacks im diesjährigen Bohrprogramm mit erneut hochgradigen Kupferfunden unterhalb der bislang definierten Ressource. Das Diamantbohrloch CRM21-011, das noch aus der ersten von insgesamt drei Bohrkampagnen auf Carmacks in diesem Jahr stammt, hat Kupfersulfidmineralisierung mit einem Gehalt von 1,18 % CuEq (0,96 % Cu, 0,01 % Mo, 0,18 g/t Au und 4,06 g/t Ag) über einen Abschnitt von 105,52 Metern durchschnitten.

zum Artikel ---> HIER

Ecograf will 100% abfallfrei und mit erneuerbarer Energie produzieren

EcoGraf Limited (ASX: EGR; FRA: FMK) will in seiner neuen australischen Anlage für Batterieanodenmaterialien eine vollständig abfallfreie Betriebsstrategie realisieren. Das Ziel soll sein, 100 % des Ausgangsmaterials durch Produktinnovation und -entwicklung zu verwerten, teilt das Unternehmen in seiner heutigen Meldung mit. Derzeit läuft ein Produktentwicklungsprogramm zur 100-prozentigen Wertschöpfung der Nebenprodukt-Feinstoffströme.

zum Artikel ---> HIER

Classic Minerals trifft hochgradige Goldvererzung in der Tiefe

Hauptsächlich arbeitet der australische Goldexplorer Classic Minerals (WKN A0NA2L / ASX CLZ) daran, sein Kat Gap-Projekt so schnell wie möglich zur Produktion voranzubringen. Zuletzt hatte man mit der Entnahme von Großproben begonnen, die dazu wichtige Erkenntnisse liefern sollen. Parallel aber führte Classic ein kleineres Bohrprogramm durch, mit dem man die mögliche Tiefenausdehnung der Goldvererzung auf Kat Gap testen wollte – und diese Tests verliefen erfolgreich!

zum Artikel ---> HIER

Group Ten veräußert Goldprojekt und konzentriert sich auf Stillwater West

Group Ten Metals Inc. (TSX.V:PGE ; FRA:5D32) will sich künftig noch stärker auf die Weiterentwicklung seines polymetallischen Haupt-Aassets Stillwater-West in den USA konzentrieren und gibt Projekte, die nicht zum Kerngeschäft gehören, an finanzstarke Partner ab. Die erste Transaktion dieser Art wurde in Form einer verbindlichen Absichtserklärung mit der privaten Gesellschaft Heritage Mining Ltd. geschlossen. Hermitage erwirbt eine zweistufige Option zum Erwerb von 90 Prozent des Black Lake-Drayton Goldprojekts in Ontario.

zum Artikel ---> HIER

Lynas profitiert von Erholung des Seltene Erden-Marktes

Die australische Lynas Rare Earths (WKN 871899), der einzige Produzent separierter Seltener Erden außerhalb Chinas, hat für sein Geschäftsjahr einen Rekordgewinn gemeldet, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust angefallen war. Nach Aufhebung vieler COVID19-Restriktionen war dem Unternehmen zufolge die Nachfrage nach den von Lynas produzierten Metallen stark gestiegen. Dazu, hieß es weiter, trugen auch die rasant gestiegenen Bestellungen von Elektromobilen bei, mit deren Hilfe Kohlenstoffemissionen weltweit reduziert werden sollen.

zum Artikel ---> HIER

Neu auf GOLDINVEST

Universal Copper Ltd.



Powering The New Millennium

Universal Copper Ltd. ist ein in Kanada ansässiges Kupferexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Exploration von Kupfergrundstücken konzentriert. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Exploration, Finanzen und effizientes Management öffentlicher Unternehmen. Universal konzentriert sich derzeit auf die Weiterentwicklung des Poplar-Kupferprojekts, eines der am weitesten fortgeschrittenen Kupferprojekte in British Columbia mit einer historischen 43-101-Ressource.

zum Unternehmensprofil ---> HIER