BVB – dieser Trade geht in Führung

In Dortmund und Leipzig konnte die Stimmung am Donnerstag nicht unterschiedlicher sein. In der Champions-League erwischt Leipzig Man City und PSG. Damit trifft man auf Messi und vielleicht auch Ronaldo, der nach Manchester wechseln könnte. Und Dortmund? Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul – das ist lösbar. Damit steht die Tür ins Achtelfinale offen und damit auch die Aussicht auf hohe Einnahmen. Die Aktie reagierte am Donnerstag gar nicht. Wir sind auf diesen Umstand aufmerksam geworden und haben unseren Abonnenten noch am Abend die Aktie mit einem Turbo-Bull empfohlen und den Schein auf die HOTLIST genommen. Der BVB zieht am Freitag um 4 Prozent an. Wir bleiben dabei!

Liebe Feingold-Freunde, 30 Prozent Gewinn und Rendite mit Biontech, selbst wenn die Aktie 40!!% fallen sollte bis Dezember. Mit einem Produkt, das weniger Risiko als die Aktie selbst hat! Gibt es das? JA. Sowas gibt es alle Schaltjahre mal. Wir haben es gefunden, Profis setzen sowas ein und wir haben es heute als SPEZIAL im Abo-Dienst. Für all unsere Abonnenten in beiden Diensten. Über www.feingold-academy.com/boersendienst kommt Ihr wie immer dorthin. Eine solche Chance kann es nur dank Vola geben und sowas findet man sehr sehr selten. Den Ansatz unseres Depots erläutern wir auch ausführlich im NTV-Interview – hier zu finden.

Im Audio haben wir gestern Lithium, Nel, Biontech und Varta ausführlich besprochen und erklärt, wie und womit man die vier Basiswerte momentan angehen muss. Vor allem Nel war wieder einmal der Klassiker des “9-Uhr-Trades”, den wir auch schon von Varta und früher Wirecard kennen. All das im spekulativen Bereich - hier zu sehen und auch zum testen und abonnieren.

Beim DAX gilt – es war mindestens der 4. DAX-Trade in Serie, den wir mit ein bisschen mulmigem Bauchgefühl auf die Reise geschickt haben. Aber – Vola bei knapp 24, der Indikator hat uns etliche Male 2021 geholfen. Es war zugleich der 18! DAX-Trade in Serie, den wir mit Gewinn abgeschlossen haben im spekulativen Dienst. Alles dazu – welcher Trade, welcher Horizont, welche Erwartung – bei uns im Börsendienst als Feierabendtrade. Und auch die Frage, ob der DAX die 16.000 nochmal knacken kann…

Um kurz nach 21.30 gestern Abend war der „Abholdienst“ dann da. DAX über 15.800, Schein genau da wo wir ihn haben wollten. Auch dieser KonterTrade endet also im Gewinn und wie Ihr in der Übersicht des Turbo-Dienstes seht bauen wir unsere Serie damit weiter aus. Eines muss man jedoch zugeben – der Markt ist ein wenig absurd. Erst sah es gestern aus, als würde die Nasdaq nach unten durchgereicht. Dann wiederum gab es einen deutlichen Dreh mit natürlich sinkender Vola. Die Stimmungsdaten – weiterhin widersprüchlich. Man kann spüren, dass die Luft sehr dünn ist nach oben und die wenigsten auf dem falschen Fuß erwischt werden möchten. Daher sichern auch viele immer wieder ab und nach und hindern den Markt – bis jetzt – an einem deutlichen Rücksetzer.