Nel ASA Aktie mit Trendwendephantasie - doch es gibt ein großes „Aber“…

Trotz eines zwischenzeitlichen Anstiegs der Nel ASA Aktie auf 15,28 Norwegische Kronen am Mittwoch konnte die Wasserstoff Aktie eine in diesem Bereich liegende charttechnische Hinderniszone nicht überwinden. Statt weiter in Richtung der 16er-Zone zu klettern, neigte der Titel am Donnerstag und Freitag wieder zur Schwäche. Mit 14,405 Norwegische Kronen ging es für die Nel Aktie am Freitag an der Euronext in Oslo ins Wochenende. Damit ...