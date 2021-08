Seit der Ausbildung des markanten Doppeltops im Bereich von 25 US-Dollar befand sich die Aktie des US-Ölkonzerns auf dem Rückzug.

Seit der Ausbildung des markanten Doppeltops im Bereich von 25 US-Dollar befand sich die Aktie des US-Ölkonzerns auf dem Rückzug. Nachdem es kürzlich noch einmal deutlich unter die 20 US-Dollar ging, hat die Aktie nun die Chance auf ein Comeback.

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 14.06. hat sich einiges getan. Damals hieß es unter anderem „[…] Stattdessen verlagerte sich das Handelsgeschehen in Richtung 24,0 US-Dollar und 24,7 US-Dollar (März-Hoch). Die Aktie profitierte von den robusten Rahmenbedingungen und lancierte einen ersten vielversprechenden Vorstoß in Richtung 25,0 US-Dollar. Der Vorstoß erlangte jedoch keine Relevanz. Der so wichtige Befreiungsschlag blieb (vorerst) aus. Nichtsdestotrotz hält Halliburton mit Blick auf die intakten Aufwärtstrends weiterhin alle Trümpfe in der Hand, die Aufwärtsbewegung fortzusetzen. Nur unter die 22,0 US-Dollar sollte es in der aktuelle Konstellation nicht gehen. […]“

In der Folgezeit musste Halliburton zunächst kräftig Federn lassen. Die wichtigen Unterstützungen bei 22,0 US-Dollar und 20,0 US-Dollar wurden unterschritten. Mit dem Rücksetzer unter die 20er Marke eröffnete sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 18,5 US-Dollar / 17,5 US-Dollar. Die Aktie erreichte kürzlich diese Zone, bestätigte sie und drehte wieder nach oben ab.

Aktuell ringt Halliburton um den Bereich von 20,0 US-Dollar, dessen Relevanz unter anderem in dem Umstand begründet ist, dass knapp darüber die 200-Tage-Linie verläuft.

Aus charttechnischer Sicht gilt es nun! Halliburton muss den aktuellen Vorstoß deutlich über die 20,0 US-Dollar ausdehnen, idealerweise geht es hierbei über die 22,0 US-Dollar, um das Erholungsszenario entscheidend voranzubringen. Auf der Unterseite hat die Zone 18,5 US-Dollar / 17,5 US-Dollar nun zentrale Bedeutung als Unterstützung.

Die am 20.07. vorgelegten Q2-Daten fielen ambivalent aus. Während Halliburton beim Ergebnis (Konzern wies Nettogewinn in Höhe von 227 Mio. US-Dollar aus) durchaus überzeugen konnten, hatten sich die Marktakteure beim Umsatz (wurde mit 3,71 Mrd. US-Dollar angegeben) etwas mehr erwartet.