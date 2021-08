Projekt zur Klimaneutralität in Unternehmen gewinnt Digital Future Challenge (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München/Berlin (ots) -- Der Studierendenwettbewerb Digital Future Challenge 2021 kürt junge Projektezur digitalen Unternehmensverantwortung ("Corporate Digital Responsibility")- Wettbewerb fördert Engagement junger Menschen für digitale Mündigkeit undNachhaltigkeit- Die Digital Future Challenge ist ein Projekt der Deloitte-Stiftung und derInitiative D21, gefördert vom Bundesministerium der Justiz und fürVerbraucherschutz (BMJV) und in Kooperation mit der CDR-Initiative des BMJVDas Projekt des Teams Memas gewinnt die Digital Future Challenge 2021. DieStudierenden möchten damit die Klimaneutralität in Unternehmen durchnutzerfreundliche Datencockpits vorantreiben. Anhand eines Dashboards sollenbereits vorhandene Emissionsdaten zentral gesammelt, analysiert und für dieunterschiedlichen Stakeholder aufbereitet werden, um diese zu nachhaltigemHandeln zu motivieren. Die Mitglieder des Gewinnerteams stammen aus derBauhaus-Universität Weimar und aus der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar.Neben dem Siegerteam standen vier weitere Projekte von Studierenden undAuszubildenden im Finale des Wettbewerbs. Die Digital Future Challenge ist einWettbewerb der Deloitte-Stiftung und der Initiative D21 unter derSchirmherrschaft und mit Förderung des Bundesministeriums der Justiz und fürVerbraucherschutz.Beim Finale in Berlin entschied eine hochkarätig besetzte Jury, welche derinsgesamt fünf Finalteams die überzeugendsten Projekte zu den Themen digitaleMündigkeit und digitale Nachhaltigkeit erarbeitet haben - und damit dieunternehmerische Verantwortung in der Digitalisierung (Corporate DigitalResponsibility, kurz: CDR) stärken.Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft kommen zusammenDas Thema Corporate Digital Responsibility erhält mit der gleichnamigenCDR-Initiative des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz einenwichtigen Platz auf der politischen Agenda. Staatssekretär Christian Kastropdazu: "Wir brauchen kluge Ideen und Konzepte um die Digitalisierung nachhaltigund menschenzentriert zu gestalten. Dem Gewinnerteam aus Weimar gratuliere ichsehr herzlich. Ich bin sicher, das Projekt kann viele Unternehmen auf dem Wegzur Klimaneutralität voranbringen. Die Digital Future Challenge 2021 hateindrucksvoll gezeigt, wie engagiert sich junge Menschen mit digitalenHerausforderungen auseinandersetzen. Nun sind alle gefragt: Politik,Wissenschaft und Wirtschaft, um diese Ideen vom Papier in die Praxis zuübersetzen."Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz übernimmt die