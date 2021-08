Der Sojabohnenpreis durchläuft aktuell eine spannende und womöglich auch richtungsweisende Phase.

Seit unserer letzten Kommentierung vom 14.06. hat sich zumindest einiges getan.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn der Preis den Bereich um 15+ US-Dollar und damit den Aufwärtstrend weiterhin verteidigen könnte. Bereits im Bereich 14,5 / 13,5 US-Dollar verläuft die aus unserer Sicht derzeit zentrale Unterstützungszone, die sich während der von Januar bis März dieses Jahres laufenden Konsolidierung herausgebildet hatte. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite ist die Aufgabenstellung unverändert – der Preis muss auf ein neues Verlaufshoch über die 16,8 US-Dollar noch besser gleich signifikant über die 17 US-Dollar vorstoßen, um ein frisches Kaufsignal auszulösen. […]“

Die letzten Wochen wurden von einem ausgeprägten Korrekturszenario dominiert. Der Preis für Sojabohnen musste kräftig Federn lassen. Die „Hoffnung“, die Konsolidierung auf den Bereich von 15 US-Dollar zu begrenzen, zerschlug sich rasch. Auch der Bereich um 14,5 / 13,5 US-Dollar wurde temporär unterschritten. Erst die Zone um 13,0 US-Dollar (u.a. markantes Tief aus dem Januar dieses Jahres) hielt dem Abgabedruck Stand. Aktuell versucht sich der Preis daran, in Richtung 14 US-Dollar vorzudringen.

Das Chartbild hat sich zuletzt deutlich eingetrübt. Zahlreiche Unterstützungen wurden unterschritten. Zudem wurde die 200-Tage-Linie bärisch gekreuzt. Insofern dürfte es für den Preis eine Herausforderung werden, in der aktuellen Gemengelage eine adäquate Erholung auf die Beine zu stellen. Kurzfristig muss es darum gehen, einen Rücksetzer unter die 13 US-Dollar zu vermeiden. Der aktuell zu beobachtende Vorstoß auf der Oberseite erlangt weitere Relevanz, sollte er den Preis über die 14,0 US-Dollar und 14,5 US-Dollar führen können.

Derzeit fehlt es etwas an fundamentalem Rückenwind. Stellvertretend hierfür sei auf den aktuellen WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) verwiesen, der vom US-Agrarministerium (USDA) am 12.08. veröffentlicht wurde. Dieser hielt in Bezug auf Sojabohnen einige preisbelastende Aspekte bereit. Im aktuellen August-Bulletin wurden die Prognosen in Bezug auf die globalen Lagerendbestände für das Erntejahr 2021 / 2022 nach oben angepasst. Ging man im Juli-Report für das Erntejahr 2021 / 2022 noch von globalen Lagerendbeständen in Höhe von 94,49 Mio. Tonnen aus, waren es im aktuellen August-Report nunmehr 96,15 Mio. Tonnen.