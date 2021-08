Ein knackiger Rücksetzer führte die Aktie des Goldproduzenten Agnico Eagle Mines zuletzt noch einmal in Richtung 55 US-Dollar.

Ein knackiger Rücksetzer führte die Aktie des Goldproduzenten Agnico Eagle Mines zuletzt noch einmal in Richtung 55 US-Dollar. Zuvor scheiterte ein Versuch, die Hürde bei 65 US-Dollar zu überspringen. Ein Sprung über die 65er Marke hätte der Erholung womöglich noch einmal Schwung verliehen, doch dazu kam es nicht.

Die Goldpreisentwicklung Anfang August belastete die Aktienkurse der Goldproduzenten. Auch Agnico Eagle Mines kam damals ins Rutschen. Im Bereich 55+ US-Dollar fand die Aktie schließlich Halt.

Am Freitag (27.08.) nahm die Aktie wieder Kurs in Richtung 60 US-Dollar. Der Goldsektor preiste die Rede des US-Notenbankchefs Powell auf dem Jackson Hole Symposium und den damit einhergehend schwächelnden US-Dollar ein. Wie nachhaltig das Ganze sein wird, bleibt abzuwarten. Die nächsten Tage werden es zeigen müssen.

Aus charttechnischer Sicht sind bei Agnico Eagle Mines die Claims abgesteckt. Die Aktie muss über den massiven Widerstand von 60 US-Dollar ausbrechen. In diesem Fall könnte sich die Bewegung auf 65 US-Dollar ausdehnen. Auf der Unterseite muss ein deutlicher Rücksetzer unter die 55 US-Dollar unbedingt vermieden werde. Sollte es dennoch hierzu kommen, könnte es prekär werden. Gleichzeitig würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Unter fundamentalen Aspekten standen u.a. die am 28.07. veröffentlichten Q2-Daten des Unternehmens im Fokus. Agnico Eagle Mines konnte den Umsatz im Juni-Quartal deutlich auf 966,320 Mio. US-Dollar steigern; nach 557,175 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Auch der Gewinn entwickelte sich ansprechend. Agnico Eagle Mines wies für das Juni-Quartal 2021 einen Nettogewinn in Höhe von 189,561 Mio. US-Dollar aus; nach 105,301 Mio. US-Dollar in Q2/2020.