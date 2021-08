Es skizziert sich ein ähnliches DAX-Bild wie in der Vorwoche. Die 15.800 war der bestimmende Bereich im DAX. Halten wir daran weiter fest?

Großes Chartbild DAX mit Phasenwechsel

Tatsächlich sprangen wir zum Wochenstart direkt über 15.800 in Richtung der größeren Kurslücke und schlossen sie beinahe. Das Momentum sank jedoch schnell wieder und die 15.800 wurde folglich von der Oberseite mehrfach getestet. Nicht nur direkt am Montag, sondern auch am Dienstag wieder.

Danach schickte sich der Markt an, noch einmal diese obere Gap-Kante anzulaufen und scheiterte daran.

Wie in der Vorwoche fiel er sehr dynamisch zurück und mit den leicht schwächeren Daten des ifo-Index sowie vom Gfk-Verbrauchervertrauen aus Deutschland direkt wieder unter 15.800. Es blieb erneut eine kleine Kurslücke zurück, die dann aber im Zuge der mit Spannung erwarteten Rede des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell am Freitag geschlossen wurde.

Das kleinere GAP wurde geschlossen und damit der Wochensaldo in letzter Minute noch in den positiven Bereich gedreht.

DAX-Handelstage dieser Woche

Ohne den Kurssprung vom Montag wäre es eine negative Woche gewesen, die international den anderen Indizes hinterherlief:

Indizes im Ranking 1 Woche

Neben den mehrfachen Rekorden beim US-Technologiebarometer Nasdaq fiel vor allem die Erholung an den asiatischen Märkten auf. Scheinbar fand Jerome Powell auch am Freitag auf dem Jackson Hole Symposium die richtigen Worte, um den Markt zu stimulieren ohne ihn in zu große Euphorie gleiten zu lassen.

Der DAX-Verlauf war nicht nur von der 15.800 geprägt, sondern auch von geringer Volatilität. Sie betrug rund 230 Punkte und war damit historisch niedrig:

Wochenverlauf DAX

Orientierung gab unter anderem der jeweilige Gap-Bereich:

Blick auf DAX-Gaps

Sowie auch der Blick auf Trendlinien, die im DAX beispielsweise ab dem Allzeithoch und dem August-Tief eingezeichnet werden können:

Dreieck im DAX-Stundenchart

Welche Handelsideen lassen sich daraus für die neue Woche ableiten?

Das große Chartbild ist weiterhin von einer Aufwärtstendenz geprägt. Es gibt mehrere Möglichkeiten hier entsprechende Trendlinien im großen Chartbild einzuzeichnen: