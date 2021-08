Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Don’t fight an old man – jedenfalls nicht John Cleese Die Daily Mail berichtet: Der britische Schauspieler John Cleese, 81, werde sich in seiner neuen Channel-4-Serie „John Cleese: Cancel me“, die Ende 2021 erstmals ausgestrahlt werden soll, der „woke“ Generation widmen, die seiner Meinung nach …