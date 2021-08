DORTMUND (dpa-AFX) - Neuling Borussia Dortmund II hat sich in der 3. Fußball-Liga auf den Aufstiegsrelegationsplatz geschoben. Die Bundesliga-Reserve gewann am Sonntag mit 4:1 (1:1) gegen den MSV Duisburg und gehört mit elf Zählern zu einem punktgleichen Quintett.

Zwar ging der MSV durch Orhan Ademi (29.) in Führung, aber die Hausherren bewiesen Kampfgeist und kamen nur drei Minuten später durch Steffen Tigges zum Ausgleich. Der Druck der Dortmunder nahm zu. Berkan Taz und Tigges drehten die Partie binnen sechs Minuten und stellten den Spielstand auf 3:1. Den Duisburgern gingen die Kräfte aus und Timo Bornemann machte in der 88. Minute alles klar.

Die Würzburger Kickers warten dagegen weiter auf den ersten Saisonsieg. Sie gaben in der Nachspielzeit eine Führung noch aus der Hand und trennten sich vom 1. FC Saarbrücken 1:1 (1:0). Die Gäste, die nach einer Gelb-Roten Karte gegen Niklas Hoffmann ab der 63. Minute in Überzahl agierten, bauten ihre Serie auf vier Spiele ohne Niederlage aus und haben ebenfalls elf Punkte auf dem Konto. Nach dem 1:0 durch Saliou Sané (23.) egalisierte Minos Gouras (90. +2) in der Nachspielzeit./wma/DP/he