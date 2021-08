BERLIN (dpa-AFX) - Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet will mit einer Konzentration auf Kernthemen und Attacken auf SPD und Grüne aus dem Umfragetief kommen. Kurz vor dem ersten TV-Schlagabtausch mit seinen Konkurrenten von SPD und Grünen, Olaf Scholz und Annalena Baerbock, konkretisierte Laschet seine Pläne für mehr Klimaschutz. An diesem Montag will der CDU-Vorsitzende dem Präsidium seiner Partei einen Plan für den Wahlkampfendspurt vorlegen. Der sieht vor, dass Laschet in den kommenden zwei Wochen fünf Kernthemen gemeinsam mit weiteren Köpfen der Partei präsentiert. Vor der Bundestagswahl am 26. September will er mit der CSU ein "100-Tage-Programm" vorlegen.

Die "Welt" schreibt, Laschets Plan für den Wahlkampfendspurt sehe die Kernthemen "Klimaneutrales Industrieland (soziale Energiewende als Motor für Klimaschutz)", "Digitale Modernisierung von Staat und Wirtschaft", "Entlastung der gesellschaftlichen Mitte (Familie und Bildung)", "Stärkung der wirtschaftlichen Mitte (Mittelstand)" sowie "Sicherheit (Innen und Außen)" vor. Welche Politiker die Schwerpunktthemen zusammen mit Laschet vorstellen sollen, wurde zunächst nicht bekannt. Die Informationen wurden der Deutschen Presse-Agentur aus Parteikreisen bestätigt.