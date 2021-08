Die Richtung stimmt. 14.000, 15.000, 16.000 Punkte, bis jetzt lief das Jahr 2021 für den „Deutschen Aktienindex“ sehr erfreulich.

Der DAX misst die Wertentwicklung der 30 größten und liquidesten Unternehmen des deutschen Aktienmarkts und repräsentiert rund 80 Prozent der Marktkapitalisierung börsennotierter Aktiengesellschaften in Deutschland. Der DAX wird sowohl als Performance- als auch als Kursindex veröffentlicht. Beim Performanceindex werden die Dividenden der im DAX enthaltenen Unternehmen rechnerisch reinvestiert. Beim Kursindex dagegen bleiben die Dividenden unberücksichtigt.

In diesem Jahr hat der Index bereits drei Tausender-Schwellen überschritten und rund 17 Prozent zugelegt. Die erste Veröffentlichung des DAX datiert vom 1. Juli 1988 und zeigte einen Indexstand von 1.163,52 Punkten.

Der DAX gilt als vertrauenswürdiger Indikator

In der Fernsehsendung Börse vor acht wird seit November 2000 börsentäglich um 19:55 Uhr die Entwicklung des Performanceindexes ausgestrahlt. Für viele Deutsche ist der DAX damit zu einem bekannten Synonym für die Entwicklung des Aktienmarktes geworden. Der Index gilt vielen Anlegern als vertrauenswürdiger Indikator für die Entwicklung am deutschen Finanzmarkt. Immer wenn eine neue Tausender-Marke geknackt wird, fragen sich Anleger wie lange das noch so weiter gehen kann. Ist der DAX nicht viel zu teuer, die deutschen Aktien gnadenlos überbewertet? Immerhin hat sich der Dax seit seiner Gründung versechzehnfacht. Leider verzerrt die Darstellung als Performanceindex die Entwicklung. Nur wer vom ersten Tag dabei war, hat diese Wertentwicklung wirklich erzielt.

Aussagekräftiger ist der Kursindex

Wesentlich aussagekräftiger und für Investoren besser geeignet ist der in der Öffentlichkeit kaum bekannte Kursindex. Dieser berücksichtigt ausschließlich die Kurse und lässt die Dividenden der Vergangenheit außen vor. Vergleicht man die beiden Indizes, so zeigt sich Erstaunliches. Denn, obwohl beide vor 30 Jahren bei 1.000 Zählern gestartet sind, haben sie sich über die Jahre meilenweit voneinander entfernt. Während der Performanceindex um die 16.000 Punkte notiert, liegt der Kursindex aktuell gerade einmal bei um die 6.700 Punkte. Zwar mittlerweile auch ein Rekordniveau, allerdings erreichte der Kursindex schon um die Jahrtausendwende ein Niveau von fast 6.300 Punkte. Der Performanceindex lag damals um die 8.000 Punkte, hat sich also innerhalb der letzten 20 Jahre verdoppelt, wogegen beim Kursindex nur 400 Punkte dazu gekommen sind. Die Differenz zwischen den beiden Werten wurde über die Jahre über Dividenden erzielt. Es zeigt anschaulich wie wichtig das langfristige Engagement bei Aktien ist.